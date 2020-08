Lista de artistas que cantarán en los escenarios de los MTV Video Music Awards 2020. | Fuente: Composición

La esperada entrega de los MTV Video Music Awards se realizará este domingo 30 de agosto en el Barclays Center, en Nueva York; y tendrá como anfitriona a la actriz Keke Palmer. Si bien lo interesante es saber qué artista se llevará su ansiado premio, lo que esperan los fanáticos son las presentaciones de los artistas.

Debido a la pandemia, los conciertos se llevarán a cabo sin público así que los cantantes tendrán que dar lo mejor de sí para las cámaras ya que se trasmitirá por el mismo canal de MTV.

¿QUIÉNES SE PRESENTARÁN EN LA MTV VMAs 2020?

Uno de los grupos más esperados para esa noche es BTS. La banda de K-pop cantará su más reciente éxito, “Dynamite”, que se ha posicionado como el número uno en las plataformas digitales.

Lady Gaga y Ariana Grande, quienes lideran las nominaciones de los MTV, también pisarán el escenario y entonarán su tema “Rain On Me”. Otros artistas que se sumarán son CNCO, The Weeknd, Doja Cat, Maluma, Miley Cyrus y The Black Eyed Peas, quienes son el plato fuerte del show.

Cabe resaltar que habrá teloneros en los premios y darán pase a las grandes presentaciones. Entre ellos se encuentra Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae, Machine Gun Kelly y Chloe x Halle.

¿Y J BALVIN?

Si bien el cantante colombiano era uno de los más esperados en la premiación de los MTV, al parecer, no se presentará debido a que hace unos días reveló que había contraído la COVID-19 en Medellín, Colombia.

De acuerdo con la revista Variety, J Balvin deberá cumplir con la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del virus. A él se uno Roddy Ricch quien tampoco formará parte del evento, a pesar de que ambos han sido confirmados por la misma cadena de televisión:

“Desafortunadamente, J Balvin y Roddy Ricch ya no actuarán. Como ocurre con todas las premiaciones, siempre hay cambios de talento de última hora. Dicho esto, este año tiene más obstáculos logísticos que la mayoría y la salud y seguridad de nuestros empleados y socios es de suma importancia”, se lee en la revista estadounidense.