Muere Pete Shelley, cantante de Buzzcocks, a los 63 años

Pete Shelley fundó Buzzcocks en 1976. | Fuente: Oficial

El guitarrista y cantante británico Pete Shelley, conocido por liderar desde 1976 la banda de culto Buzzcocks, miembro del movimiento punk inglés que lideraron bandas como Sex Pistols y The Clash, murió de un aparente ataque al corazón, según contó su mánager a la BBC.

Shelley, cuyo verdadero nombre era Peter McNeish, formó parte de bandas de heavy metal antes de fundar el grupo. Incluso en la época de alejamiento de los escenarios, hizo algunos trabajos solistas que abordaban el synthpop.

Con Buzzcocks, si bien no llegaron a un nivel tan masivo como Sex Pistols o The Clash, fueron influencia de importantes grupos como Green Day, The Offspring, Anti-Flag y The Libertines.

Incluso The Offspring versionó su canción "Autonomy", mientras las bandas Fine Young Cannibals, Anti-Flag, Billy Talent y Thursday hicieron lo propio con "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)", su canción más popular. Además, fueron invitados por Nirvana como teloneros de su última gira europea.

En 2014 publicaron "The Way", su último álbum de estudio, y permanecían muy activos en la escena musical.