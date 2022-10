Jerry Lee Lewis fue considerado como uno de los cantantes más importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. | Fuente: Facebook | Jerry Lee Lewis

El célebre pianista y cantante de rock estadounidense Jerry Lee Lewis, falleció a los 87 años en su casa de Memphis, Estados Unidos, informa Variety. El artista era el único superviviente de la edad dorada del género tras la muerte de Little Richard en 2020.

"Judith, su séptima esposa, estaba a su lado cuando falleció", señala el comunicado de Zach Farnum, representante. "Él dijo, en sus últimos días, que le daba la bienvenida al más allá y que no tenía miedo", agrega.

Aunque la causa del fallecimiento se desconoce, el músico sufría varios problemas de salud desde 2019 tras sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas. Su muerte había sido reportada erróneamente por algunos medios el último miércoles.

Lee Lewis destacó por canciones como Great balls of fire, la cual dió nombre a una película sobre su carrera musical. El artista contó con una gran fama durante los años 50, gracias a sus temas de rock & roll, y posteriormente, tras superar varios escándalos, volvió a la palestra en los 70 con canciones de country recuperando la popularidad perdida.

Trayectoria

Jerry Lee Lewis nació el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Los Angeles (de ahí su primer apodo profesional, "La bola de fuego de Ferriday") y comenzó a tocar el piano a la edad de nueve años. Sus principales influencias en el teclado fueron Moon Mullican, Del Wood y el músico Merrill Moore.

En 1952, durante un viaje a Nueva Orleans, Lewis, de 16 años, grabó sus primeros temas. No fue un buen estudiante, abandonó la escuela secundaria y su madre lo inscribió en una escuela bíblica en Texas, de la cual fue rápidamente expulsado.

En 1986 entró a formar parte del Salón de la Fama del Rock, junto con otros pioneros del estilo; posteriormente ingresó al Salón de la Fama del Rockabilly. En 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 24 como uno de los mejores músicos del siglo.

Estas son las grandes fechas en la vida de Jerry Lee Lewis:

- 1956: participa en Memphis (Tennessee) en una mítica grabación con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

- 1957: graba "Whole Lotta Shakin Goin On", que junto a "Great Balls of Fire", lo convierte en una de las grandes estrellas del momento.

- 1958: la prensa descubre su matrimonio con su prima de 13 años y se genera un escándalo. La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1970.

- 1968: vuelve a los escenarios con discos de música country.

