Cristian Castro en Lima: el ídolo de la balada romántica regresa con sus grandes éxitos a Costa 21

Cristian Castro ha popularizado baladas como 'Por amarte así' y 'Lloran las rosas'.
Cristian Castro ha popularizado baladas como 'Por amarte así' y 'Lloran las rosas'.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El ídolo mexicano de la balada romántica regresa a Lima para un show lleno de nostalgia y grandes éxitos, auspiciado por Radio Corazón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Castro, uno de los grandes íconos de la balada romántica en español, volverá a Lima para ofrecer un espectáculo único en Costa 21, San Miguel. El concierto, auspiciado por Radio Corazón, se realizará en octubre y promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y energía, con un repertorio que abarca más de tres décadas de carrera.

La última vez que el cantante se presentó en Lima fue en agosto de 2022. Tres años después, regresa a los escenarios para revivir clásicos como Por amarte así, No podrás, Yo quería y Lloran las rosas, entre muchos otros. Esta nueva gira ya comenzó con gran éxito: agotó localidades en el Movistar Arena de Chile y sumó una tercera fecha en Santiago debido a la alta demanda.

El cantante regresa a Lima tras tres años de su última presentación en el Perú.

El cantante regresa a Lima tras tres años de su última presentación en el Perú.

¿Cuándo y dónde tocará Cristian Castro en Lima?

Este martes, Masterlive Perú anunció en sus redes sociales que Cristian Castro volverá a Lima para interpretar sus grandes éxitos. El concierto, auspiciado por Radio Corazón, se llevará a cabo el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

Cristian Castro es considerado un ídolo de la música romántica en español en toda Latinoamérica.

Cristian Castro es considerado un ídolo de la música romántica en español en toda Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Cristian Castro en Lima?

Las entradas para ver a Cristian Castro en Lima estarán disponibles en Teleticket a partir del viernes 15 de agosto. La preventa exclusiva con tarjeta Interbank se realizará hasta agotar stock, y la venta general comenzará de inmediato.

El concierto será el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel, con sus más grandes éxitos.

El concierto será el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel, con sus más grandes éxitos.

Cristian Castro, ídolo de la balada romántica

Nacido en Ciudad de México el 8 de diciembre de 1974, Cristian Sainz Castro, conocido en el medio artístico como Cristian Castro, es hijo de la famosa actriz Verónica Castro y del comediante Manuel 'El Loco' Valdés.

A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 25 millones de discos, ha colocado 45 canciones en el ranking Top Latin Songs de Billboard y ha obtenido múltiples discos de oro y platino. Ha ofrecido conciertos en los principales recintos de América y España, y ha sido elogiado por su capacidad vocal, especialmente en el uso de falsete y tonos altos.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran AzulNo podrásNunca voy a olvidarteLloran las rosasPor amarte así, Volver a amarMi vida sin tu amorVuélveme a quererEstán lloviendo estrellasYo quería y Así era ella.

Cristian Castro en Lima
El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a Lima en concierto.

Cristian Castro en Lima Cristian Castro Conciertos 2025

