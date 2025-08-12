Cristian Castro en Lima: el ídolo de la balada romántica regresa con sus grandes éxitos a Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Castro, uno de los grandes íconos de la balada romántica en español, volverá a Lima para ofrecer un espectáculo único en Costa 21, San Miguel. El concierto, auspiciado por Radio Corazón, se realizará en octubre y promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y energía, con un repertorio que abarca más de tres décadas de carrera. La última vez que el cantante se presentó en Lima fue en agosto de 2022. Tres años después, regresa a los escenarios para revivir clásicos como Por amarte así, No podrás, Yo quería y Lloran las rosas, entre muchos otros. Esta nueva gira ya comenzó con gran éxito: agotó localidades en el Movistar Arena de Chile y sumó una tercera fecha en Santiago debido a la alta demanda.

El cantante regresa a Lima tras tres años de su última presentación en el Perú.Fuente: Instagram: @cristiancastrooficial2025

¿Cuándo y dónde tocará Cristian Castro en Lima?

Este martes, Masterlive Perú anunció en sus redes sociales que Cristian Castro volverá a Lima para interpretar sus grandes éxitos. El concierto, auspiciado por Radio Corazón, se llevará a cabo el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

Cristian Castro es considerado un ídolo de la música romántica en español en toda Latinoamérica.Fuente: Instagram: @cristiancastrooficial2025

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Cristian Castro en Lima?

Las entradas para ver a Cristian Castro en Lima estarán disponibles en Teleticket a partir del viernes 15 de agosto. La preventa exclusiva con tarjeta Interbank se realizará hasta agotar stock, y la venta general comenzará de inmediato.

El concierto será el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel, con sus más grandes éxitos.Fuente: Instagram: @masterliveperu

Cristian Castro, ídolo de la balada romántica

Nacido en Ciudad de México el 8 de diciembre de 1974, Cristian Sainz Castro, conocido en el medio artístico como Cristian Castro, es hijo de la famosa actriz Verónica Castro y del comediante Manuel 'El Loco' Valdés.

A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 25 millones de discos, ha colocado 45 canciones en el ranking Top Latin Songs de Billboard y ha obtenido múltiples discos de oro y platino. Ha ofrecido conciertos en los principales recintos de América y España, y ha sido elogiado por su capacidad vocal, especialmente en el uso de falsete y tonos altos.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Azul, No podrás, Nunca voy a olvidarte, Lloran las rosas, Por amarte así, Volver a amar, Mi vida sin tu amor, Vuélveme a querer, Están lloviendo estrellas, Yo quería y Así era ella.

El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a Lima en concierto. | Fuente: RPP

