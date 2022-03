Myriam Hernández ofrecerá un concierto en Lima y presentará un adelanto de su nuevo álbum. | Fuente: Facebook | Myriam Hernández

Tuvieron que pasar 10 años para que Myriam Hernández volviera a publicar un nuevo disco. La razón de esta larga espera tiene una justificación válida, teniendo en cuenta el peso de su trayectoria musical en Latinoamérica y parte de Europa.

En una entrevista concedida a RPP Noticias, la cantante chilena dijo que experimentó una escasez de canciones capaz de enamorarla, pese a la propuesta musical de varios autores. Llegó incluso a sentirse presa de la preocupación por no ofrecer nada nuevo a sus seguidores.

CON LA MISMA ESENCIA

Sin embargo, durante una de sus visitas a España, logró tener contacto con el productor y arreglista Jacobo Calderón, hijo del reconocido compositor Juan Carlos Calderón, quien fue pieza fundamental en la carrera de Hernández gracias a éxitos como "Se me fue", "Un hombre secreto", "Tu boca", entre otros.

"Yo siempre he dicho que tengo que enamorarme de las canciones para grabarlas; y fíjate que pasaron 10 años donde yo no me enamoraba de ninguna canción. Pasaron muchos autores y nada, ya estaba muy preocupada. Pero me encontré con Jacobo y empezamos a generar un trabajo, nos hicimos muy amigos", expresó la intérprete.

Debido a la pandemia, ambos empezaron a intercambiar ideas a través de videollamadas y empezaron a contar sus experiencias. En el caso de Myriam, fueron en su mayoría ligadas con su padre, a quien admiraba y "quería muchísimo". Así nació "Sinergia", un disco con canciones inéditas que aún mantiene la esencia de la artista. Precisamente este nuevo trabajo la trae de vuelta al Perú.

"Se dio una química maravillosa musical y comenzamos a hacer este álbum que me tiene fascinada. Ya tenemos tres canciones en las plataformas digitales. Ha tenido una gran recepción por parte y voy a cantar estos temas como parte de "Sinergia Tour", comentó a RPP Noticias.





UNA CONCIERTO ESPECIAL POR EL DÍA DE LA MADRE

Myriam Hernández vuelve a Lima el próximo 8 de mayo para ofrecer un concierto en el Plaza Arena del Jockey Club. Será una fecha especial porque también celebrará el 'Día de la Madre' junto a su "queridísimo público peruano". A este show denominado "Amor para Mamá Fest", también se une la mexicana Yuri.

"Es bonito volver a toparnos en un escenario con Yuri, hemos coincidido en varios escenarios y me siento muy feliz de que vayamos juntas a celebrar este día tan especial. Ambas somos madres, así que será lindo compartir con el público", acotó la cantante que siempre trata de mantener contacto con sus seguidores.

"Compartir redes sociales con el público te hace más cercana a ellos. Me permite compartir más de mi vida diaria, más como persona, no como artista. Eso genera una relación distinta, mucho más sólida y cercana, entre público y artista", explicó.





SU MENSAJE A LAS MUJERES PERUANAS

Para este 2022, Myriam Hernández prepara más conciertos. Se hará presente en la Quinta Vergara y Movistar Arena, en Chile, también en Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. Las entradas para su presentación en Lima están a la venta en la web de entradasya.com.pe. Myriam no se quiso despedir sin antes dejar un mensaje a las mujeres peruanas.

"Sigan enamorándose de la vida, cuídense, sean mujeres con fuerza. Tengan mucho amor propio, eso es sumamente importante, especialmente hoy en día que hay tanta violencia. Yo creo que juntas tenemos que unirnos, respetarnos siempre y seguir con ese lema de luchar cada día, sobre todo por el amor propio que es lo más importante", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.