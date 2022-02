Gente de Zona y Nesty unen sus voces para lanzar el tema “Confesión”. | Fuente: Vistar | Fotógrafo: Robin Pedraja

El cantante cubano Nesty lanzó su tercer sencillo en el género salsa fresh: “Confesión”, en colaboración con el famoso dúo Gente de Zona (Randy Malcom). La historia de la canción se acerca a la trama de un culebrón: se trata de la confesión de un hombre que traiciona a su mejor amigo por el amor de una mujer.

Para el videoclip, se toman elementos característicos del género de la telenovela e, incluso, la actriz invitada en el mismo es la cubana Aylín Mujica, conocida por protagonizar novelas y series en México y Estados Unidos.

“Es una historia bien particular, ya que habla de que mi mejor amigo desde la infancia se enamora de una mujer a la cual yo amo. La canción básicamente es una conversación de dos amigos de toda la vida donde Randy Malcom me cuenta y me confiesa su más grande secreto”, expresó Nesty en un comunicado de prensa.

“Yo obviamente me quedo impactado con la noticia y ahí comienza una discusión entre nosotros y básicamente me dice que daría lo que fuera por ella, y es una relación que quiere llevar en serio”, añadió.

“Es una colaboración súper importante. Randy me propone colaborar en esta canción que escribió junto a Pipo y Alejandro Pututi, porque estaba buscando a alguien que encajara en ese perfil. Fue un gran honor que Randy, de Gente de Zona, se acercara a mí para lanzar este tema”, contó el artista.

“Grabamos con Aylín Mujica, actriz y modelo cubana bien conocida. Hubo buena química súper chévere, muy profesional, muy dedicada al video; le encantó la canción que es lo más importante y está dispuesta a apoyarla y a promocionarla también, para nosotros fue bien bonito”, expresó.

Salsa Fresh

El nuevo sencillo forma parte de la nueva propuesta de salsa de Nesty, llamada “Salsa Fresh”, que inició con “Mala gente”, junto a Motiff; y “Como si nada”, con Leoni Torres.

“Seguimos haciendo colaboraciones grandes en mi carrera. El próximo tema también es súper importante y uno de mis favoritos; y se viene este año el disco “Salsa Fresh” con canciones inéditas incluyendo “Mala gente”, junto a Motiff; y “Como si nada”, con Leoni Torres; y “Confesión”, así que se viene mucha música nueva, nuevos proyectos con Motiff como productor trabajando y aportándole a la salsa esta nueva propuesta refrescante urbana y moderna”, concluyó.

Puntilla Music trabaja desde Miami con artistas latinos de alto renombre internacional como Marc Anthony, Fonseca y Gente de Zona. En su catálogo cuentan con artistas cubanos de la talla de Leoni Torres y Los Van Van, entre otros.

Funciona actualmente como sello discográfico y empresa de marketing, además de ser socios estratégicos de YouTube en Miami. Contribuir al desarrollo de la cultura global latina, aprovechando la tecnología, el marketing digital y la interacción con audiencias mediante contenido musical digital, es su principal objetivo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.