Nick Cave and the Bad Seeds no tocarán en Ucrania y Rusia. | Fuente: IMDB / "Austin City Limits"

Nick Cave and the Bad Seeds han cancelado las actuaciones previstas en Rusia y Ucrania para este verano a raíz de la invasión rusa a Ucrania, según anunció el grupo en una declaración colgada en sus redes sociales.

La banda encabezada por el músico australiano, residente en el Reino Unido, tenía programado tocar en el festival Bol de Moscú el próximo 18 de junio y en el Palacio de los Deportes de Kiev el 19 de agosto, como parte de su programa de gira para el próximo verano.

En el comunicado, el grupo anuncia la cancelación de los espectáculos previstos "a raíz de los eventos actuales" y asegura que no han tenido "elección".

"Nuestros pensamientos y amor van a los valientes ciudadanos de Ucrania, a su heroico líder (Volodímir Zelenski) y a todos aquellos que sufren esta guerra sin sentido", señala la nota.

"Ucrania, estamos con vosotros y con todos aquellos en Rusia que se oponen a este acto brutal y rezamos para que esta locura llegue pronto a su final", agregan los músicos.

Otros músicos cancelan conciertos

El autor de temas como "Into My Arms" o "One More Time With Feeling" se une así a otros artistas como Iggy Pop, Franz Ferdinand, Louis Tomlinson —de One Direction— o el grupo estadounidense Green Day en cancelar sus conciertos en Rusia por el conflicto.

Al anunciar su cancelación el lunes, Tomlinson dijo: “La seguridad de mis fanáticos es mi principal prioridad y mis pensamientos están con la gente de Ucrania y todos los que sufren esta guerra innecesaria”.



Franz Ferdinand, por su parte, escribió una serie de mensajes en Twitter, donde explicaban que la "única razón" para cesar sus shows en Rusia son "la invasión a Ucrania". "No queremos la guerra", señalaron, y luego apuntaron que esperan con ansias "el día en que podamos regresar en un momento de paz para compartir juntos nuevamente la alegría de la música".

Iggy Pop, que tenía programado un concierto en Moscú para el 10 de julio, también anunció que no iría a la capital rusa tal y como lo había pactado. "A la luz de los acontecimientos actuales, esto es necesario. Nuestros pensamientos están con los ucranianos y todas las personas valientes que se oponen a esta violencia y buscan la paz", escribió también en Twitter.

(Con información de EFE)

