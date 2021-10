Nicki Nicole está consolidada como una de las artistas más influyentes de su generación y su más reciente álbum "Parte de mí" demostrará su paso en la industria. | Fuente: Instagram

La cantautora argentina Nicki Nicole lanzó su segundo disco, “Parte de mi”, que incluye colaboraciones con cantantes nacionales e internacionales del mundo del trap latino y el estilo urbano.

En las 16 canciones que contiene su nuevo álbum se encontrarán las voces de cantantes del calibre de Bizarrap, Mon Laferte, Dread Mar I, entre otros.

La música de Nicki Nicole fue nominada a los premios Latin Grammy, poco tiempo después de su aparición en los “Tiny Desk”, conciertos auspiciados por la radio pública estadounidense (la NPR).

Por otra parte está confirmada su gira mundial que comenzará con ciudades de Argentina y luego continuará en más de 30 países.

Además, Nicki Nicole fue premiada con un galardón por haber superado los 350 millones de reproducciones en plataformas digitales de emisión en continúo, entre ellos se destacan los temas “Mala vida y sus nuevos lanzamientos “Sabe” y “Baby”.

“Quiero que mi público se sienta tan ‘Parte De Mi’ como yo parte de ellos”, expresó Nicki por medio de un comunicado de su productora, Sony Music Latin.

“Quería que este álbum sea tan mío como del público, que se puedan sentir identificados con las canciones y las sientan tan propias como yo las siento. Ellos son en gran parte la razón por la que estoy donde estoy”, aseguró.

Respecto a la portada del disco, la artista explicó que “es una buena representación de los seres humanos, demostrando que todos somos la suma de fragmentos, recortes, partes”.

El mes pasado, Nicki Nicole fue nominada al Grammy Latino de este año en la categoría de “Mejor Canción Alternativa” por su tema “Venganza”, en colaboración con los rockeros uruguayos de No Te Va Gustar. (EFE)

