Nicky Jam: ¿Cómo la música logró que se reuniera con su madre casi 20 años después?

El cantante Nicky Jam reveló la distancia que mantuvo con su madre durante casi 20 años. | Fuente: Instagram

Nicky Jam ha sorprendido a sus seguidores al contar cómo fue que no vio a su madre durante casi 20 años, y que este fue uno de sus motivos para continuar en su carrera como músico. En una entrevista para E! News, el cantante de reguetón también reveló que Ysabel Caminero, su progenitora, fue adicta a las drogas.

"Casi no vi a mi madre en 20 años, y mi padre era un fugitivo, por lo que tenía miedo de ponerme en contacto con ella, porque era drogadicta. Nunca se sabe lo que va a pasar", se sinceró el reguetonero estadounidense. "La mayor parte de mi vida intenté ser famoso y hacer música para ver si mi madre podía escucharme y verme. Mi madre fue deportada a la República Dominicana".

Es así como Nicky Jam vuelve a encontrarse con su madre en una de sus giras, en este caso, volvería a su natal República Dominicana en el 2015. Cumplió su promesa: se hizo famoso y volvió a ver a su madre. Al parecer, Ysabel había escuchado su música, y tuvo la necesidad de ir a ver a su hijo.

"Fue como un momento de película. Mi guardaespaldas dijo: ‘Hay una mujer afuera. Está peleando con todos diciendo que es tu madre y que quiere verte’. Luego salgo y veo a mi madre peleando con todos, y automáticamente supe que era ella porque recordaba su voz. Nos abrazamos y eso fue todo. A partir de ahí, nunca más nos separamos", contó.

A pesar de haberse iniciado por pura diversión, el intérprete de “Múevelo” jamás pensó que alcanzaría una fama internacional. “Fue solo una terapia para sentirme bien porque estaba pasando por muchas situaciones”, dijo Nicky Jam, y posteriormente, la música se convirtió en el camino para volver a ver a su madre.

"Era algo que estaba esperando toda mi vida. Quería estar con mi mamá, compartir con ella. Incluso, muchas cosas que hice en la música las hice porque dije: ‘a lo mejor si me hago famoso y ella me ve, me encuentra, y funcionó’”, recordó el artista de 38 años.

SOBRE LAS DROGAS

Como se recuerda, Nicky Jam ha sido adicto a las drogas, situación de la cual le fue muy complicado salir. El cantante de “Travesuras” reconoció que la ausencia de su madre fue una de las razones para caer en las adicciones, porque “era un rebelde” y no tenía a alguien que lo ayudara.

"No tenía a mi madre y la única chica de la que me enamoré, la perdí, así que, en mi mente y mi mentalidad, no me importaba nada. Cuando estás usando drogas, tu vida realmente no te importa. Tu mente está en blanco”, dijo sobre sus problemas con las drogas.

RUMBO AL CINE

El reguetonero es parte del elenco de "Bad Boys For Life", película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. La cinta será la tercera de la franquicia “Bad Boys”, donde Nicky Jam también comparte pantalla con otros destacados artistas como Vanessa Hudgens y DJ Khaled.