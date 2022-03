Félix Danilo Gómez Bosquez, conocido artísticamente como Nigga o Flex, inició su carrera musical en el 2007 con 'Te quiero'. | Fuente: Instagram

“Te quiero” y “En este mundo” son las canciones que todo fanático del reguetón romántico ha coreado en el 2000. Estas canciones lanzaron a la fama a Nigga, el intérprete panameño que se ganó el corazón de los peruanos con su ‘romantic style’.

Después de haber estado en silencio durante un tiempo, Félix Danilo Gómez Bosquez -nombre verdadero del cantante- volvió a la industria con su tema ‘Mía’, canción en la que no ha perdido su esencia musical que todo el mundo conoce.

En entrevista con RPP Noticias, Nigga, como es conocido en Latinoamérica y Flex en los Estados Unidos, nos presenta su nuevo tema y nos adelanta cuándo será su próxima visita al Perú.

El cantante panameño Nigga cuenta detalles de cómo fue el proceso creativo de "Mía", su más reciente éxito e invitó a sus fanáticos a ir a su concierto en Perú. | Fuente: RPP Noticias

Nigga, el creador del ‘romantic style’

Desde 1997, Nigga ingresó a la industria del reguetón con un nuevo movimiento en el género urbano. A pesar de que han pasado años desde su inicio, el artista panameño no ha cambiado y sigue fiel a sus principios.

Ejemplos como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Makano, no han dejado que este movimiento muera y siguen en esa línea, sin embargo, considera que los cantantes de ahora “no tienen sonido propio”.

“Yankee ha sido un ejemplo porque nunca dejó que el reguetón que siempre ha hecho lo variara, pero sí expuso su versatilidad, no se quedó en el pasado. Nigga pertenece a ese grupo. Hago lo que me gusta, hago lo que hago desde que empecé, es una marca. Los artistas de la música urbana son muy turistas, no tienen un sonido propio, siguen tendencias, siguen la ola de lo que de momento está de moda y no consiguen llegar una línea musical”, contó.

‘Mía’, una emotiva historia

Es así que para demostrar que continúa siendo el mismo Nigga, lanzó su nuevo tema “Mía”. Este hit muestra un vínculo de dos personas, de algo más serio, establecido, con miras a futuro, sueños.

“Empezamos a componer esta magia con las melodías. Le pedí a Rony, un compositor panameño que me ayudara a escribirla y terminamos este éxito que tiene una magia para dedicar. Aunque muchos lo han dedicado madres a sus hijos, entre padres, etc., por el contenido espiritual porque son especiales y eso es lo bonito de vincularnos con las canciones, lo toman como un reflejo y lo acondicionan a su entorno”, contó.

Después de su lanzamiento, Nigga se mostró feliz de que el público haya reaccionado bien a este éxito porque, como se lee líneas arriba, estuvo alejado de la música. “Es maravilloso recibir el cariño de la gente, de canten tus canciones nuevas como viejas, eso quiere decir que el público está enlazado contigo, está pendiente y lo demostró Perú a principios de enero”, agregó.

Nigga regresa a Perú

Luego de que su concierto en Perú sea un éxito, Nigga volverá a nuestro país el 26 de marzo en Villa El Salvador y próximamente anunciará dónde más se presentará. Además, reveló que ya está planeando hacer más música.

“Tengo otros lanzamientos musicales, hay una constancia de trabajo ardua pero feliz de que mi música esté llegando a toda mi gente de Perú”, aseguró. Asimismo, Nigga sostuvo que le tiene un cariño especial a nuestro país porque fue aquí su último concierto antes de la pandemia y fue el primer país que visitó cuando se reactivaron los conciertos.

“Estoy muy emocionado, feliz, contento, loco porque llegue ese día y Dios me va a regalar esta oportunidad”, finalizó.

