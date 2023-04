Hi-Lo, el alias de Oliver Heldens, se presentó por primera vez en Lima en el Ultra Perú. | Fuente: Oliver Heldens / RPP Noticias

Oliver Heldens (Países Bajos, 1995) transita entre los géneros del future house y el techno house. Podríamos describir al primero como ritmos melódicos, vanguardistas y computarizados que invitan a bailar. Mientras que el segundo tiene ritmos más intensos, rápidos y oscuros, propios del underground.

El dj y productor neerlandés incursionó en el house en los años 2000 y su camino lo ha llevado a experimentar los distintos subgéneros hasta crear colaboraciones con Tiësto, Becky Hill, Calvin Harris, Disclosure, por mencionar solo algunos.

Tras trabajar con Tiësto, su carrera despegó. Se animó a crear un alias y experimentar otros ritmos para expandir su audiencia. Lo hizo bajo el seudónimo de Hi-Lo. Tanto Oliver Heldens y su alias ofrecieron dos conciertos en el Ultra Perú, el último sábado en el estadio de San Marcos. Luego de presentarse como Hi-Lo en el escenario Resistance, Heldens responde a RPP Noticias en el backstage sobre su música, sus colaboraciones y su pasión por el fútbol.

Hi-Lo es otra personalidad de Oliver Heldens, ¿cómo surge la posibilidad de incursionar en otros géneros?

Oliver Heldens es más house, funky, groovey, más alegre, más melódico en general, pero en el 2014 empecé a trabajar en cosas más oscuras. En ese tiempo no tenía sentido lanzar bases pesadas y oscuras, ya que ‘Gecko’ brillaba mucho. Por eso, en el 2015 decidí crear un nuevo nombre, un nuevo alias que me inspire en el camino, decidí crear Hi-Lo, que con el tiempo fue más techno, especialmente con ritmos de los noventas.

Ha sido loco ver cómo, de una forma tan rápida, todo ha ido brillando para Hi-Lo. Es emocionante subir al escenario como Hi-Lo como en Resistance Stage, en Ultra Perú.

¿Cómo te sentiste tocando en Lima como Hi-Lo? Y, ¿cómo percibiste al público?

Fue mi primera vez en Lima como Hi-Lo. Estuve muy emocionado con la multitud. Al inicio del set fue todo un bombo y hubo una energía asombrosa por parte del público. ¡Estoy muy feliz!

Tal como mencionas, el estilo de Oliver Heldens es más future house y el de Hi-Lo es techno. ¿Cómo separas tu proceso creativo?

Bueno, me gusta crear todo tipo de ritmos diferentes y luego de escucharlos decido qué es mejor para Oliver o Hi-Lo. A veces hay cosas que pueden quedar en el medio, pero me gusta crear de todo. Por ejemplo, tengo una canción con Kylie Minogue que es más dance, pop y disco, pero del mismo modo me gusta crear canciones más rápidas, con más BPM [nota: con este término nos referimos al número de pulsaciones que tiene una canción por minuto] y otros estilos oscuros.

Acerca de tu canción ‘10 out of 10’ con Kylie Minogue, ¿cómo surgió esta colaboración?

La canción comenzó con las letras de las compositoras. Me enviaron un demo y yo trabajé en la música. Creé una súper base y quedó. Estamos muy contentos con el resultado que incluye la voz pop de Kylie Minogue.

¿Cómo describirías un Dj set perfecto para ti?

[Nota: Oliver se toma unos minutos para pensar en su respuesta y responde…] Por supuesto, nada es perfecto. Para mí, en particular, me gusta cuando hay un flujo decente en el set. Me gusta tocar, como Oliver Heldens, diferentes transiciones que se acerquen a diferentes capítulos de un set. Trato de transitar entre estos capítulo de la mejor manera.

Además, como Dj, es importante tocar canciones que me gusten y al mismo tiempo canciones que entretengan a la multitud. Pero creo que es importante sorprender a la gente con algo que todavía no conocen. Si logras hacerlo y les gusta encuentras el balance perfecto. Me gusta tomar riesgos y tocar pistas no tan obvias. Así me divierto.

Cambiando un poco las preguntas y ya para terminar, vi en tus redes sociales que te gusta el fútbol. ¿Qué emociones te despierta este deporte?

Sí, me gusta mucho el fútbol, creo que es un deporte hermoso. No siento que yo sea demasiado emocional, porque no tengo un equipo del cual sea muy hincha. Veo la Eredivisie (Liga Neerlandesa) y si hay un técnico que me gusta, sigo al equipo que entrena. Por ejemplo, yo soy de Rotterdam, y allí el Feyenoord tiene una gran rivalidad con el Ajax de Ámsterdan. Pero también soy un seguidor del Ajax, así que cuando juega la Champions League realmente espero que ganen. Pero si Ajax juega contra Feyenoord, soy un poco más del Feyenoord. En general no soy muy emocional con el fútbol, me gusta verlo y disfrutarlo.

