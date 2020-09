Ozuna publicó este viernes su nuevo y cuarto disco, "ENOC" | Fuente: EFE

El artista urbano puertorriqueño Ozuna publicó este viernes su nuevo y cuarto disco, "ENOC", que incluye veinte temas y entre sus artistas invitados destacan Daddy Yankee, J Balvin, Wisin, Nicky Jam, el dúo de Zion & Lennox y Karol G.



"'ENOC' es un álbum que significa mucho para mí, pues es un reflejo de la esencia musical que marcó el inicio de mi carrera, pero esta vez sumándole todo el aprendizaje adquirido durante los pasados años que he tenido la bendición de recorrer el mundo con mis pasados trabajos 'Odisea', 'Aura' y 'Nibiru'", comenta Ozuna en un comunicado de prensa.



"Odisea" (2017), "Aura" (2018) y "Nibiru" (2019) son los otros tres discos de Ozuna.



"Mi equipo y yo trabajamos en este álbum con mucho esmero, reconociendo que en estos tiempos difíciles que atravesamos por una pandemia global, la música es el mejor escape y alivio", indica Juan Carlos Ozuna, nombre verdadero del artista de 28 años.



El comunicado, a su vez, destaca que en el extenso repertorio de "ENOC" fue "logrado sobre una base de puro reguetón y que se enriquece con la integración de importantes figuras del género urbano, aportando cada uno un matiz distinto a las canciones".



Y según se agrega en el comunicado, Ozuna presenta en "ENOC" "su álbum más sólido a nivel de contenido y música, siendo fiel a su estilo del romance pícaro y sensual, sin dejar fuera la bravura lírica tan natural del género urbano".



El álbum, cuyo título es una abreviatura de la frase de identidad artística de Ozuna, "El Negrito Ojos Claros", incluye a Daddy Yankee en el tema "No Se Da Cuenta"; Zion & Lennox en "Qué Tú Esperas"; J Balvin y Chencho en "Una Locura"; Nicky Jam en "Esto No Acaba" y Karol G y Myke Towers en "Caramelo Remix".



En "ENOC" también aparece una regrabación del tema "Gistro Amarillo", uno de los temas clásicos del repertorio de Wisin, "La Gitana", dentro de su álbum "El Sobreviviente", lanzado en el 2004.



De igual manera, en "ENOC" colaboran la cantante australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat en el tema "Del Mar".



"ENOC" incluye además "Despeinada", un tema en colaboración con el cantautor colombiano Camilo.



El vídeo musical de "Despeinada", dirigido por el venezolano Nuno Gomes, quien también estuvo a cargo de la dirección de otros proyectos musicales de Ozuna, se estrenó el jueves.



Como antesala al lanzamiento de "ENOC", Ozuna avanzó este pasado martes "Enemigos Ocultos", un tema en el que colaboran Wisin, Arcángel, Cosculluela, Myke Towers y Juanka "El Problematik".



Dicha canción, el propio Ozuna la describió como un "royal rumble", inspirado en el tema "Royal Rumble", del disco "Los Benjamins" (2006), del dúo de productores Luny Tunes y Tainy.



En "Royal Rumble" participan Daddy Yankee, Wisin, Don Omar, Héctor "El Father", Zion, Arcángel, Franco "El Gorila", Alexis, Zion y Wise Da 'Gangsta', en tiempos en que varios de estos mismos artistas estaban enemistados.



Ozuna, a su vez, subraya en "ENOC" composiciones que destacan la belleza física y sensualidad femenina, específicamente en los temas "Mala", "El Reggaetón" y "Un Get".



Mientras, "ENOC" cierra con "Gracias", un tema en el que Ozuna descarga emociones al agradecer a Dios por su oportunidad de convertirse en un artista de reconocimiento mundial.



El lanzamiento de "ENOC" se da un día previo a que Ozuna ofrezca un concierto virtual para sus seguidores. (EFE)