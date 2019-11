Ozzy Osbourne volvió a los escenarios tras meses de ausencia. | Fuente: Ozzy Osbourne

El cantante británico Ozzy Osbourne regresó a los escenarios para cantar junto con el rapero estadounidense Post Malone en un concierto realizado en Los Ángeles.

El veterano cantante interpretó junto con Post Malone el tema Take What You Want, colaboración entre ambos artistas que apareció en el último disco del rapero.

Este recital significó el esperado retorno de Ozzy Osbourne a los escenarios, luego de que a inicios de año tuviera que suspender su gira por complicaciones de salud.

Ozzy Osbourne compartió en sus redes sociales un videoclip de la presentación, realizada el pasado 21 de noviembre en el coliseo The Forum, en Inglewood, California.



El mítico cantante ya anunció que en 2020 lanzará un nuevo álbum, del que ya se presentó el sencillo promocional Under The Graveyard.

“Este álbum fue un regalo de mi poder superior, es una prueba para mí de que nunca debes rendirte”, señaló sobre las dificultades que tuvo para sacar adelante su nueva producción.