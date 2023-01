Brendon Urie, líder de Panic! at the Disco, fundó el grupo junto a Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson. | Fuente: Instagram / Panic! at the Disco | Fotógrafo: Jake Chamseddine

Después de 19 años, la banda estadounidense Panic! at the Disco anunció su disolución. En un comunicado oficial publicado a través de las redes sociales, el grupo liderado por Brendon Urie le dijo adiós sus fans, que se cuentan por millones en todo el globo desde que aparecieron en la escena musical en 2004.

"Bueno, ha sido un viaje increíble...", así empieza la carta de despedida firmada por Urie, encargado de dar a conocer esta noticia a quienes le han seguido el rastro a la agrupación en casi dos décadas. "A veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo", continuó el cantante.

Precisamente, son los proyectos personales del vocalista los motivos que le ponen punto final a Panic! at the Disco. Y es que el frontman aprovechó este mensaje con sus seguidores para notificar de que se convertirá en padre.

"Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura", indicó.

"Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá", agregó.

"Ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos", adelantó Brendon Urie. Y al despedirse, le dijo a sus fanáticos: "Los amo. Los aprecio. Gracias por existir".

Brendon Urie anunció la disolución de Panic! at the Disco en una emotiva carta publicada en redes sociales. | Fuente: Instagram / Panic! at the Disco

Panic! at the Disco, 19 años de carrera

Formado en Las Vegas (EE.UU.), en 2004, Panic! at the Disco fue fundado por Brendon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson. Sus primeros pasos en la música se condensó en su disco debut "A Fever You Can't Sweat Out", que salió publicado en 2005. La banda conoció muy pronto el éxito.

Un año después, Wilson decidió marcharse de la agrupación, pero sus otros integrantes siguieron componiendo música y conquistando la escena musical pop rock de la primera década de 2000. Así surgieron "Pretty Odd." y "Vices & Virtues".

Pese a que más adelante otros integrantes de Panic! at the Disco abandonaron el grupo (Ross lo hizo en 2009 y Spencer Smith, en 2015), el grupo tuvo continuidad. Prueba de ello son sus álbumes "Too Weird to Live, Too Rare to Die!", "Death of a Bachelor" y "Pray for the Wicked".



El último disco que sacaron a la luz fue el año pasado, "Viva Las Vengeance". Un proyecto que, a la luz de la noticia de este 24 de enero, marcó la despedida de la banda.

