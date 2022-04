Paquita la del Barrio habló sobre su estado de salud. | Fuente: AFP

La cantante mexicana Paquita la del Barrio detalló recientemente que se encuentra en silla de ruedas, pues sus piernas y su cadera le generan un dolor intenso, además de cansancio, debido a la trombosis que padeció en 2019 y por la que terminó hospitalizada.

"Hace como dos años empecé con esto. Me dio una trombosis, de ahí empiezan a salir cosas", señaló la artista de 75 años al programa "Primer Impacto" de la cadena televisiva Univision. Ella manifestó que desea mantenerse sana a fin de darle lo mejor a sus seguidores.

"Solo le pido a Dios que me dé salud. Ya lo demás no importa", indicó con lágrimas y la voz entrecortada la intérprete de temas exitosos como "Rata de dos patas", "Viejo rabo verde" y "Que me perdone tu perro".

Según Paquita la del Barrio, su religión le ayudó a superar etapas difíciles. "Me ha dado mucho. No en riquezas, ni dinero. Me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera... eso, para mí, es maravilloso", dijo.

Paquita la del Barrio: ¿Qué dijo sobre invitación de Daddy Yankee a su gira?

Paquita la del Barrio también se pronunció sobre la invitación que le hiciera Daddy Yankee para formar parte de su gira de despedida en México. Al respecto, la cantante se mostró agradecida con el gesto del reggaetonero, pero reiteró que no se encuentra en su mejor momento.

No obstante, subrayó que continuará subiendo a los escenario y, de ser posible, cantará sentada en su silla de ruedas para disfrute de sus numerosos seguidores.

A fines de marzo, Paquita la del Barrio había confirmado al programa "De primera mano" su participación en el tour de Daddy Yankee: "Tengo entendido que sí; yo estaba en Veracruz. La invitación llegó por medio de Paco (Torres, su representante)".

Sin embargo, la cantante reveló que no ha escuchado las canciones del popular 'Big Boss'. Un hecho que no es un impedimento para que esté presente en la gira. Eso sí: descartó hacer una colaboración con él. "Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quien lo nuestro", sentenció la mexicana.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.