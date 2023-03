Patricia Tapia fue la voz femenina de Mägo De Oz desde el 2007. | Fuente: Mägo De Oz

Patricia Tapia, voz femenina de Mägo De Oz, anunció su retirada de la banda, apenas una semana después de que hiciera lo propio Javier Domínguez Gregorio, más conocido como Zeta, vocalista principal de la agrupación española.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la artista mostró su agradecimiento a sus compañeros de Mägo De Oz, así como a los seguidores de la banda, por su respaldo en los 17 años que estuvo en la agrupación.

“Debido al desarrollo de los últimos acontecimientos he decido no continuar en Mägo de Oz. Ha sido una decisión muy dura y difícil para mí, pero ya no me siento identificada ni cómoda en esta nueva etapa de la banda y creo que lo más sincero que puedo hacer por mi parte es proseguir mi camino en otra dirección”, publicó Patricia Tapia.

“A todos los seguidores de Mägo de Oz: no sabéis lo gratificante que es estar sobre un escenario, ver vuestras sonrisas, vuestros cantos, vuestra emoción y hacerme sentir la chica más feliz y agradecida del mundo. Gracias por cada historia que me habéis contado, por cada palabra de cariño que me habéis regalado. Espero de corazón haber podido devolveros al menos, una pequeña parte de todo lo que me habéis dado a mí. ¡Sois los mejores! Siempre estáis y estaréis conmigo”, añadió.

La cantante dijo sentirse físicamente “mejor que nunca”, lo que descartaría que su alejamiento guarda relación con algún problema de salud. Además, anunció sus nuevos proyectos tras su salida de Mägo de Oz.

“Me siento fuerte, ilusionada, con más ganas y centrada en mis clases de canto y en la nueva plataforma de canto online que acabo de sacar. Y, aparte, estoy preparando un nuevo proyecto muy especial con grandes amigos, que estoy deseando enseñaros”, manifestó.

Apenas horas después del comunicado publicado por Patricia Tapia, Mägo de Oz anunció a su reemplazo: Xana Lavey, de Celtian, quien acompañará a la banda durante su actual gira.

El adiós de Zeta

La semana pasada, Zeta anunció su decisión de abandonar Mägo de Oz por problemas de salud que le impiden continuar con los conciertos programados de la popular banda española.

En un comunicado, el cantante se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de integrar Mägo de Oz, a la que se sumó en 2012 tras la salida de José Andrëa, antiguo vocalista de la agrupación.

“Me he dado cuenta de que no debo afrontar una nueva gira con Mägo de Oz y tampoco quiero, honestamente, perjudicar a mis compañeros por alargar más mi decisión. No podría haber tenido mejor suerte que entrar en 2012 como vocalista del grupo más grande y famoso del país, lo que me ha permitido vivir experiencias que nunca soñé tener”, escribió Zeta.

“¿Quién no ha soñado con cantar para decenas de miles de personas?, ¿con recorrer medio mundo viajando durante meses? Son experiencias imposibles de olvidar, pero, como os digo, creo que ha llegado el momento de cambiar de miras y abrir nuevos caminos en mi vida como músico y cantante: quizás explorar otros estilos, quizás hacer mi propia música”, añadió.

