Paulina Rubio recibirá un homenaje en Premio Lo Nuestro 2022 por su carrera artística. | Fuente: Instagram / Paulina Rubio

Todo empezó en 1982, con Timbiriche: desde entonces, la cantante Paulina Rubio ha forjado una de las carreras más sólidas en la escena musical latinoamericana. Razón por la que el Premio Lo Nuestro la homenajeará en su edición 34, próxima a realizarse el 24 de febrero.

Desde su cuenta de Instagram, la organización dio a conocer este reconocimiento hacia la popular 'Chica Dorada', quien en tres décadas dedicadas a la música ha dejado temas exitosos como "Yo no soy esa mujer", "El último adiós", entre otros.

"La chica dorada Paulina Rubio recibirá el 'Premio Lo Nuestro A La Trayectoria' por su brillante carrera artística de 30 años. La cinco veces ganadora de Premio Lo Nuestro tomará el escenario para celebrar junto a nosotros", escribieron en su publicación.

Paulina Rubio agradece el homenaje

Enterada de este reconocimiento, Paulina Rubio recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento con un mensaje en el que no olvidó a su familia, sus amigos y todos los seguidores que ha podido cosechar en todo este tiempo.

"La vida no deja de sorprenderme. Estoy muy agradecida y conmovida por este reconocimiento a mi carrera. 30 años juntos, tantas canciones, tantas vidas e historias. Las batallas han valido la pena, y más porque juntos las hemos librado", afirmó.

"Mi familia, mis fans y mis amigos siempre de la mano. Hoy estoy aquí celebrando 30 años de historia, de nuestra historia. Gracias al Pau Power que hasta hoy nos une. Paulina, besos y abrazos", concluyó en la descripción de su post.

La carrera de Paulina Rubio

En Timbiriche, banda en la que fue una de sus integrantes originales, Paulina Rubio estuvo hasta 1991. Asimismo, sus inicios también incluyeron algunas incursiones en la actuación: llegó a aparecer en tres telenovelas y una película.

En 1992, la artista mexicana lanzó su primer sencillo como solista, "Mío", y en octubre de ese mismo año estrenó "La chica dorada", primer álbum que le valdría su sobrenombre artístico desde entonces. El siguiente disco vendría dos años después: "24 kilates".



Aunque los años 90 le ayudaron a consolidarse en Latinoamérica, la primera década de los 2000 la posicionaron también en el mercado anglosajón. En esa época, sonó en todas las radios "Lo haré por ti", "Y yo sigo aquí", "El último adiós", "Vive el verano", "Yo no soy esa mujer", entre otros temas.

Con esta carrera a cuestas, Paulina Rubio será reconocida en Premio Lo Nuestro 2022, que tendrá lugar en el FTX Arena de Miami (EE.UU.).

