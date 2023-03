El intérprete de 'Calma' es nieto del legendario artista Bobby Capó y de la Miss Puerto Rico 1948 Irma Nydia Vázquez. | Fuente: Instagram

"Fue el más bello e intenso proceso de transformación". Así resume Pedro Capó su primera experiencia con la ayahuasca, el ritual ancestral al que sucumben muchas personas en busca del bienestar espiritual y que cuenta con el respaldo de otras celebridades como Paul Simon, Sting o Lindsay Lohan.

Ocurrió a mediados de 2010, cuando el puertorriqueño, motivado por un amigo peruano, se animó a practicarlo. Desde entonces, y cada vez que lo requiere, el cantante enrumba nuevamente a Pucallpa para someterse a una nueva sesión.

"[La ayahuasca] sigue siendo parte de mi proceso espiritual de meditación y de sanación. No es algo que hago constantemente, es algo que me llama y cuando siento que es el momento lo hago", comentó en una comunicación virtual con RPP Noticias.

"[La ayahuasca] sigue siendo parte de mi vida y siempre lo será. Le atribuyo muchas cosas bonitas, importantes y contundentes en mi proceso creativo, así como de mi vida en su totalidad. Perú siempre tendrá ese espacio en mi corazón", afirmó.

Nuevo disco

Ese proceso creativo lo llevó a encerrarse nuevamente en el estudio y lanzar al mercado La Neta, el sexto disco de su carrera musical y el primero desde la publicación de Munay. De la nueva producción se desprende Una vez más, un tema que cuenta con la colaboración de la argentina Lali Espósito.

"Lali es un ser humano espectacular, obviamente talentosísima en tantas facetas, tanto en la música como en lo actoral. Su disposición ha sido tan linda, tan humilde y de tanto respeto a la pieza, que me honra muchísimo y me llena de mucha gratitud", expresó.

Para Capó utiliza su música como forma de expresión y sanación; y Una vez más busca conectar y crear resonancia entre la gente, un objetivo que ha hecho posible gracias al aporte de la artista invitada. "Lali hizo un trabajazo; desde la interpretación hasta su contribución creativa en el video. La gente lo está recibiendo de manera tan bonita", comentó.

El álbum llegó en un momento de tranquilidad y de paz para el boricua; después del arrollador éxito de Calma, el hit mundial que hizo con Farruko, tuvo la necesidad de reconectar con la música y explorar otros espacios genuinos.

"Estoy agradecido por el éxito de Calma, pero no fue algo que busqué, fue algo que se dio y lo recibo con mucho cariño. Yo busco mostrar lo que soy en ese momento y para mí, el disco es una fotografía legítma de lo que estoy atravesando y de lo que estoy escuhando musicalmente o de dónde me encuentro emocionalmente, eso es La Neta, un documento de los dos últimos años de mi vida", aseveró.

Mezclando estilos

Pedro Capó ha incursionado en diferentes ritmos como la balada, el dance-pop , el pop latino, el pop rock, el reggae, y generos como el rap y el reguetón; sin embargo, se confiesa como un inquieto y eterno explorador de nuevos sonidos y experiencias musicales.

"Me cuesta mucho decir que soy baladista, no lo considero; me cuesta mucho decir que soy artista urbano, es parte de mí. Creo que soy súper inquieto, creo que parte de mi identidad es eso, es buscar cómo jugar y cómo aprender; ser genuino e integro con las cosas que son esencias mías", explicó.

"Siempre estoy abierto a las posibilidades bonitas, de que la gente conecte y descubra mi trabajo, La Neta tiene mucho de los noventa, tiene mucho de mi permanencia en Nueva York, tiene colores urbanos, pero más de esa esquina, es un disco simple, pero no fácil", finalizó.



