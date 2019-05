Miley Cyrus lanza nuevo disco "She is coming". | Fuente: Instagram

“She is coming” es el nombre elegido por la cantante Miley Cyrus para su nuevo álbum, producción que de acuerdo a diversos medios internacionales, sería el primero de tres EP (Extended Play) que planea lanzar Cyrus antes de que culmine el 2019.

Este nuevo disco cuenta con seis canciones que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas musicales y en YouTube de forma totalmente gratuita: Mother’s Daughter, Unholy, D.R.E.A.M (en colaboración con Ghostface Killah), Cattitude (con RuPaul), Party Up the Street y The Most.

Cabe recordar que se trata del primer disco lanzado por la musa de Terry Richardson, desde que contrajo matrimonio con el actor Liam Hemsworth -a quien conoció en el set de grabación de la película “The last song”-.

Justamente, Cyrus presentará sus nuevos temas en el festival Primavera Sound 2019, que también contará con la actuación de la rapera Cardi B, así lo anunció a través de su cuenta personal de Instagram.