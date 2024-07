Premios Heat 2024: Tito el Bambino y Ken-Y cantaron su nuevo tema ‘Pegao’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ‘Vieja escuela’ del reggaeton regresó. Ken-Y cantó sus emblemáticos temas de oro en la décima edición de los Heat Latin Music Awards 2024. En efecto, ‘Down’, ‘Te regalo amores’, e ‘Igual que ayer’ sonaron en el escenario del evento realizado a cabo el último jueves 11 de julio en Punta Cana, en República Dominicana.

Los aplausos del público en los Premios Heat 2024 no se hicieron esperar. Las personas presentes entonaron la letra de los sencillos del legendario dúo R.K.M. & Ken-Y, siendo este último el intérprete de las canciones clásicas del género urbano que no se olvidan.

Sin embargo, la presentación no quedó ahí. Al término de las canciones clásicas, apareció Tito El Bambino para acompañar a Ken-Y y presentar su nuevo tema 'Pegao'. “Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás, cómo te ha ido? Sé que bien. Mejor que a mí. Es lo que has dicho”, entonó Tito El Bambino mientras las luces verdes iluminaban el escenario que fue testigo del hit del dúo puertorriqueño.

“Llamarte ahora. Preguntar no tiene sentido. Solo quiero saber. Dime tú como has podido”, entonó enseguida Ken-Y. “Echarme al olvido, salir con otro tipo. Verme ya tan solo como un amigo”, prosiguió la letra Tito El Bambino para continuar con el coro: “Yo me quedé pegao, pegao, pegao. A ese beso tuyo que me tiene controlado”.

Al terminar su nuevo tema, el dúo Ken-Y y Tito El Bambino recibió la ovación del público en los Premios Heat 2024.

Premios Heat 2024 entrega premio a Ken-Y por su trayectoria

Kenny Rubén Vázquez Félix, conocido en el mundo artístico como Ken-Y, recibió un reconocimiento por su trayectoria musical en los Heat Latin Music Awards 2024. Fue la agrupación argentina Ke Personajes quien entregó la premiación al cantante puertorriqueño, quien se hizo popular con el legendario duo R.K.M. & Ken-Y.

En su décimo aniversario, los Premios Heat decidió entregar dicho reconocimiento a Ken-Y por su trayectoria musical como solista, y por sus colaboraciones con otros cantantes del reggaeton como: Daddy Yankee, Don Omar y Nicky Jam. Una vez escuchado su nombre, Ken-Y, quien lanzó este año su álbum solitario 'Kenny V’, subió al escenario agradeciendo por el premio.

“Primero quiero darle gracias a Dios. Al señor Jesucristo por el milagro y la salvación. Quiero dar las gracias a Premios Heat. A todos, quienes aportaron en mi carrera. También quiero agradecer a mi compañero de batalla por 20 años, R.K.M. Él merece esto. Los quiero mucho. Seguiremos adelante. Gracias por todo”, expresó el cantante.

Ken-Y y Tito El Bambino grabaron video 'Pegao' en República Dominicana

El último miércoles, el propio Ken-Y contó que hicieron las grabaciones del videoclip de 'Pegao' en los paisajes de Punta Cana, en República Dominicana. Con un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, el cantante agradeció a todo el equipo de producción, incluido a Tito El Bambino.

“Hoy aprovechamos nuestro viaje a República Dominicana para los Premios Heat y sacamos un rato para grabar el video de la canción “Pegao” junto a mi hermano Tito El Bambino. Gracias a mi equipo de trabajo (…) A todo el equipo del Patrón por su disposición. Al director del video, Justin Braham. Vienen más”, escribió el artista.

