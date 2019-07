Repasa la lista de todos los ganadores de los Premios Juventud 2019. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jason Koerner

La noche de lo mejor de la música del momento se realizó esta noche en Miami. Los Premios Juventud 2019, organizado por la cadena Univisión, reunió a las principales figuras de la música, la televisión y las redes sociales.

La encarda de la conducción de esta edición fue Alejandra Espinoza, la reconocida reina de belleza mexicano-estadounidense, que goza de gran popularidad por su trabajo en el programa de Univision "Nuestra Belleza Latina".

En la ceremonia también participaron en la animación diversas figuras del mundo como fue el caso de Lali Espósito, Juanpa Zurita, el grupo CNCO, Eugenio Derbez, Karol Sevilla e Isabela Moner.

En la gala de premiación también se realizaron diversas presentaciones en vivo, pero la gran mayoría estuvo marcada por las protestas políticas de los artistas puertorriqueños quienes pedían expresamente la reununcia del gobernador Ricardo Roselló.

Precisamente, Daddy Yankee y Anuel AA fueron dos de las firguras que cuando pisaron el escenario pedían la salida del político puertorriqueño.

Repasa la lista completa de todos los ganadores de los Premios Juventud 2019:

El productor que siempre nombran

DJ Luian & Mambo Kingz (GANADORES)

Nominados:

Chris Jeday

Gaby Music

Hi Music Hi Flow

Ovy On The Drums

Play-N-Skillz

Saga WhiteBlack

Sergio George

Sky Rompiendo

Tainy

High Fashion - De Etiqueta

Maluma (GANADOR)

Nominados:

Daddy Yankee

Natalia Jiménez

Ricky Martin

Sofia Carson

Apasionado por los Zapatos:

Cardi B (GANADORA)

Nominados:

Becky G

Maluma

Paulina Rubio

Wisin

Cantante, Compositor, Escritor:

Daddy Yankee (GANADOR)

Nominados:

Bad Bunny

Espinoza Paz

Maluma

Ozuna

Street Style - Siempre Auténtico:

​Bad Bunny (GANADOR)

Nominados:

J Balvin

Jennifer López

Karol G

Nicky Jam

Creadores y Comediantes:

Daniel El Travieso (GANADOR)

Nominados:

Eric Ochoa (SUPEReeeGO)

Jiapsi Yañez

Mario Aguilar

The Crazy Gorilla

Esto sí es 'BTS':

Behind The Scenes 'Taki Taki' - DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B (GANADOR)

Nominados:

Behind The Scenes 'Atado Entre Tus Manos' - Tommy Torres, Sebastian Yatra

Behind The Scenes 'Créeme' - Karol G, Maluma

Behind The Scenes 'Desconocidos' - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

Behind The Scenes 'I Can't Get Enough' - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin

Behind The Scenes 'La Plata' - Juanes Ft. Lalo Ebratt

Behind The Scenes 'Lindo Pero Bruto' - Thalía, Lali

Behind The Scenes 'Lost in the Middle of Nowhere' - Kane Brown, Becky G

Behind The Scenes 'Temes' - iLe

Behind The Scenes 'Tu Vida En la Mía' - Marc Anthony

Premio Agente de cambio:

Maluma (GANADOR)

Del Reality al Stage:

Cardi B (GANADORA)

Nominados:

Amara La Negra

Carlos Rivera

Tini

CNCO

Greeicy

Influencer con Causa:

Juanpa Zurita (GANADOR)

Nominados:

Ana Alvarado

Bella Thorne

Jaden Smith

Lin-Manuel Miranda

Camino a la Cima:

Lunay (GANADOR)

Nominados:

Ángela Aguilar

Cierra Ramírez

Isabela Moner

Ryan García

Nuevo en USA, pero conocido en casa:

Rosalía (GANADORA)

Nominados:

Cazzu

Lali

Paulo Londra

Tini

Obsesionado con el Cabello:

J Balvin (GANADOR)

Nominados:

Bad Bunny

Jennifer López

Maluma

Thalía

Parejas que Encienden las Redes:

Anuel AA & Karol G (GANADORES)

Nominados:

Becky G & Sebastian Lletget

Chiquis Rivera & Lorenzo Méndez

Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Prince Royce & Emeraude Toubia

Quiero Más…

Bad Bunny (GANADOR)

Nominados:

Ángela Aguilar

Anuel AA

Becky G

Chiquis Rivera

Luis Coronel

Natti Natasha

Nicky Jam

T3R Elemento

Ulices Chaidez

La Más Pegajosa:

'Calma' - Pedro Capó, Farruko (GANADORA)

Nominados:

'A Través Del Vaso' - Banda Los Sebastianes

'Adictiva' - Daddy Yankee, Anuel AA

'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

'Créeme' - Karol G, Maluma

'Ella Quiere Beber' (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

'Mia' - Bad Bunny Ft. Drake

'¿Por Qué Cambiaste de Opinión?' - Calibre 50

'Por Siempre Mi Amor' - Banda MS

'Un Año' - Sebastián Yatra, Reik

El Agave de la Música:

Christian Nodal (GANADOR)

Nominados:

Alex Fernández

Ángela Aguilar

El Bebeto

Pipe Bueno