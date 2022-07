Además de Karol G, el otro gran ganador en los Premios Juventud 2022 fue el Grupo Firme. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jose R. Madera

Una noche de emociones se vivió en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, lugar donde por primera vez se celebraron los Premios Juventud 2022, habituados a realizarse en Miami (EE.UU.). Los triunfadores de la jornada fueron la cantante colombiana Karol G y la banda mexicana Grupo Firme.

La intérprete de "Tusa" había encabezado las nominaciones junto a su compatriota J Balvin, pero finalmente fue ella quien consiguió llevarse un total de nueve galardones. Por su parte, la agrupación de música regional mexicana alcanzó cuatro premios de las ocho categorías en las que compitió.

El escenario de la gala musical fue testigos de múltiples presentaciones; entre ellas, la del homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico, donde la salsera Yahaira Plasencia puso la cuota peruana. Y, asimismo, el público presenció el anuncio de la separación del grupo CNCO.

A continuación, te mostramos la lista completa de artistas ganadores en los Premios Juventud 2022.

¡Gracias Puerto Rico por todo el amor! 🇵🇷❤️️ Esta noche #PremiosJuventud hizo historia. ✨ Hasta la próxima. 👋 pic.twitter.com/Ef2NXBlNuh — Premios Juventud (@PremiosJuventud) July 22, 2022

Premios Juventud 2022: Lista completa de ganadores

La Nueva Generación – Femenina (Nueva artista femenina)

Evaluna Montaner

La Nueva Generación – Masculina (Nuevo artista masculino)

Ryan Castro

La Nueva Generación Regional Mexicano (Nuevo artista en el género Regional Mexicano)

Santa Fe Klan

Artista Masculino – On The Rise

El Alfa

Artista Femenino – On The Rise

Ángela Aguilar

Mi Artista Favorito de ‘Streaming’

Karol G

Mejor Canción en Pareja (Cantantes en relación amorosa colaborando juntos)

"Índigo" – Camilo y Evaluna Montaner

Mejor Canción Regional Mexicana

"Ya Supérame" (en vivo) – Grupo Firme

Mejor Colaboración Regional Mexicana

"En Tu Perra Vida" – Grupo Firme y Lenin Ramírez

Mejor Fusión Regional Mexicana (Género Regional Mexicano mezclado con otro género musical)

"Cada Quien" – Grupo Firme y Maluma

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

"El Incomprendido" – Farruko, Víctor Cárdenas y DJ Adoni

Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)

"Sus Huellas" – Romeo Santos

Tropical Mix (Mejor Colaboración Tropical)

"Te Espero" – Prince Royce y María Becerra

Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo)

"Don´t Be Shy" – Tiësto & Karol G

Track Viral Del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)

"Pepas" – Farruko

Artista de la Juventud Masculino

Bad Bunny

Artista de la Juventud Femenino

Karol G

Grupo o Dúo Favorito del Año

Grupo Firme

Álbum del Año

"KG0516" – Karol G

Álbum Regional Mexicano del Año

"Mexicana Enamorada" – Ángela Aguilar

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

"Provenza" – Karol G

Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas)

"Mamiii" – Becky G & Karol G

Los Mejores ‘Beatmakers’ (Mejor Productor o DJ que crea los mejores tracks en la industria)

Ovy On The Drums

La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas)

"Envolver" – Anitta

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

"Niño Soñador" – J Balvin

Quiero Más (Influencer o artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

Karol G

Juntos Encienden Mis Redes (Parejas que más comparten en sus redes)

Becky G & Sebastian Lletget

Mejor Fandom

CNCO – CNCOwners

Social Dance Challenge (El dance challenge más imitado en las redes)

"Don´t Be Shy" – Tiësto y Karol G

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

Karol G

Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli – "Vencer el Pasado"

Mi Actriz Preferida

Danna Paola – "Élite"

Me Enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli – "Vencer el Pasado"

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).