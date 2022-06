La banda británica Queen se formó en 1970 y estuvo integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. | Fuente: Facebook / Queen

A más de 50 años de su fundación, la banda británica Queen todavía trae novedades. Esta vez, se trata de una canción inédita que cuenta con la voz del fallecido vocalista Freddie Mercury y saldrá a la luz en los meses siguientes, según confirmaron el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May.

Ambos miembros del grupo de rock, que continúan en actividad, anunciaron que se trata de un corte grabado durante la realización del disco "The Miracle", el penúltimo que hicieron en 1989 junto con Mercury antes de su muerte en 1991 y que incluyó temas exitosos como "I Want It All".

"Encontramos una pequeña joya de Freddie, de la que nos habíamos olvidado. Es maravilloso, en realidad. Fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones de 'The Miracle' y creo que saldrá en septiembre. Es una pieza muy apasionante", adelantó Taylor a la BBC Radio 2.

Restaurar una canción

Según los sobrevivientes de Queen, que se presentaron junto con Adam Lambert en el concierto de jubileo de la reina Isabel II el último fin de semana, debieron recurrir al apoyo de un equipo de ingenieros para restaurar la grabación, dado el estado en que la encontraron.

"Estaba escondido a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: 'Oh no, realmente no podemos rescatar eso'. Pero, de hecho, volvimos a entrar allí y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: 'Ok, podemos hacer esto y esto'. Es como una especie de coser pedazos juntos. Pero es hermoso, es conmovedor", dijo Brian May.

"The Miracle", el penúltimo disco de Queen junto con Freddie Mercury, salió publicado el 22 de mayo de 1989. Se mantuvo en el primer lugar de las preferencias de Reino Unido y consiguió convertirse en disco platino. A este le siguió "Innuendo", de 1991, publicado nueve meses antes de la muerte del vocalista.

Otra canción inédita de Freddie Mercury

No es la primera vez que un tema interpretado por Freddie Mercury sale a la luz después de muchos años de permanecer oculto. En junio de 2019, la disquera Universal Music hizo pública una canción del líder de Queen, que estuvo enterrada en sus archivos durante 40 años.

Se trató de una versión inédita de la canción "Time", que fue grabada en 1986 por Mercury como parte de un disco conceptual que iba a nutrir un musical del mismo nombre. Dos años de trabajo tomó restaurar aquel sencillo que salió editado bajo el título de "Time Waits For No One".

En dicha pieza, en la que participó el compositor y productor Dave Clark, se puede escuchar a Freddie Mercury haciendo gala de toda la extensión de su rango vocal, mientras lo acompañaba el piano de Mike Moran, un músico al que conoció en dicha grabación.

