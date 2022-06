Rage Against The Machine volverán a los escenarios tras más de 10 años | Fuente: Facebook RATM | Fotógrafo: Gie Knaeps

La banda estadounidense Rage Against The Machine (RATM) publicó hoy un video de ensayo previo al inicio de su gira 2022 que comenzará este 9 de julio en EE.UU. El clip fue subido en su cuenta oficial de Instagram.

De este modo se acrecienta la expectativa por el tour de RATM que fue anunciado originalmente el 2019 y confirmado el año siguiente. Sin embargo, las medidas sanitarias de la pandemia COVID-19 impidieron la puesta en marcha de la gira.

En el video se escucha la canción "War Within a Breath" que forma parte del disco "The Battle of Los Angeles" de 1999. El ensayo fue grabado el último lunes según se lee en su descripción.

Retorno

Este año, la banda vuelve a los escenarios tras más de 10 años. Como se recuerda, la última vez que tocaron juntos fue en 2011 tras su reencuentro de 2007 luego de la disolución de Audioslave.

La banda confirmó su vuelta el 1 de noviembre de 2019, a propósito de las protestas ciudadanas en Chile en ese año. En aquella ocasión, los RATM confirmaron 5 fechas, incluyendo dos presentaciones en el festival de Coachella. Tras la cancelación por la pandemia, este año la banda de rap metal regresa con fechas confirmadas en EE.UU. y Canadá.

Puedes ver aquí el clip de su ensayo que compartieron en Instagram.