José Nieves, más conocido como Rakim, sigue trabajando en su carrera artística como solista. | Fuente: Twitter

Rakim es sinónimo de reguetón romántico. El cantante urbano pisó suelo peruano para promocionar su más reciente éxito ‘Sacúdelo Challenge’ y confiesa que nuestro país ha sido parte importante en su carrera artística.

“La aceptación del público peruano ha sido tan grande que mis redes sociales se dispararon, ahí me doy cuenta de que dio resultado mi trabajo. Perú ha sido el país que dijo ‘Me gusta lo que haces’”, aseguró el artista en conversación con RPP Noticias.

‘Sacúdelo Challenge’ es el tercer sencillo de su disco ‘Diferente’ y no tenía planes de lanzarlo ahora ya que temía que no diera resultado, sin embargo, sus fanáticos peruanos han apoyado su recorrido como solista:

“Yo quería que el tema sonara después, pero mi gente linda de Perú me empezó a dar ese cariño y qué mejor que retribuirlo con venir aquí”, dijo con una sonrisa. Aparte de comentar sobre su sonado tema, Rakim se sinceró sobre su relación con Ken-Y y cómo ve a los cantantes de ahora.

Rakim visitó Perú para promocionar su disco 'Diferente' y el tercer sencillo del álbum, 'Sacúdelo Challenge'. | Fuente: RPP Noticias

Su hermandad con Ken-Y

José Nieves y Kenny Vásquez, más conocidos como Rakim y Ken-Y respectivamente, son considerados “el dúo más importante del género”. La dupla se formó en el 2003 y se ha caracterizado por hacer reguetón romántico hasta la actualidad.

Sin embargo, su separación fue como un baldazo de agua fría para sus fanáticos quienes pensaron que ya no iban a volver como grupo. Tras esta noticia, se corrió el rumor de que estaban peleados o que había envidia, pero Rakim se encargó de desmentir estos malos comentarios.

“Ken-Y y yo no nos hemos separado porque estamos peleados, él es mi hermano, sino porque estamos trabajando en nuestras carreras como solistas, pero seguimos haciendo cosas juntos. Estaremos aquí a inicios de abril como dúo”, dijo el cantante.

Además, agregó que la primera vez que me separó de Ken-Y, no tenía la madurez ni estaba preparado musical ni mentalmente: “Ahora soy más maduro, pienso las cosas con cabeza fría”, agregó.

De tocar puertas de disqueras a ser viral en redes sociales

Rakim ha recorrido un largo camino para llegar a donde está. Desde tocar puertas en las disqueras a volverse viral en las redes sociales, el artista puertorriqueño recuerda con nostalgia sus inicios y comenta que la generación en la que empezó Rakim y Ken-Y era la que sacaba un tema y meses después sacaba el vídeo.

“Para escuchar la canción tenías que esperar a la radio, que para ver el vídeo tenías que esperar el programa de música. Ahora con las plataformas me puedo volver viral”, dijo el reguetonero que califica como ‘plus’ este alcance.

No obstante, Rakim considera que la generación actual de artistas no ha pasado por ese esfuerzo para llegar a donde están sino les ha favorecido la tecnología.

“Desde tu casa puedes grabar un video cantando y alguien se puede interesar en lo que tú haces. Antes tenías que ir a una disquera, mostrar tu disco o a la emisora, era tocar puertas. Esta generación no ha pasado tanto trabajo”, acentuó.

Rakim conversó con RPP Noticias sobre su recorrido musical y animó a sus seguidores peruanos a que escuchen su nuevo disco 'Diferente'. | Fuente: RPP Noticias

Un 2022 ‘Diferente’

La carrera de solista de Rakim ha rendido sus frutos y gracias a ello ha podido lanzar ‘Diferente’. En este álbum hay de todo: desde reguetón romántico hasta guaracha. A pesar de que sean ritmos totalmente diferentes, el artista no tuvo miedo de experimentar en otros géneros.

“He hecho prácticamente de todo en la música urbana, si no lo hago seguro me lamentaría. Yo me lanzo y si no funciona, hago otra cosa, eso es lo bonito de la música, que puedes experimentar. A veces uno hace música y no sabe que está adelantado en el tiempo”, dijo.

Por otro lado, ‘Sacúdalo Challenge’ es la parte jocosa del disco, pero eso no quiere decir que vaya a renunciar a sus inicios. Tiene tema con Olga Tañón, con Ken-Y también, con Kiko El Crazy, entre otros. Además, asegura que hace música variada, tanto así que la gente se va a sorprender porque se han acostumbrado a verlo haciendo una sola cosa.

“La gente estaba acostumbrado a verme en lo romántico, tengo fusiones musicales, tengo todo. Van a decir ‘Qué le pasó a Rakim’. Es ‘Diferente’ porque he trabajado en diferentes generaciones, de irme de lo radial a lo televisivo y digital. Todo cambia, la imagen misma, soy más maduro, toda encierra a que soy diferente. Todo el que escucha me dice ‘Oye, esto es diferente’ y yo ‘Así se llama el disco’”, sostuvo.

Rakim empezó el 2022 bien enfocado en su disco y continuará promocionándolo en Perú, pero eso no es excusa para que no piense en el futuro: “Yo tengo en mente otro disco, soy compositor. A veces se me ocurre algo y lo apunto, ahí nace un éxito, así que prepárense”.

