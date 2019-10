Raphel se encuentra de gira, por ahora en Estados Unidos. | Fotógrafo: ALBA VIGARAY

El cantante español Raphael aseguró que colaborar con cantantes urbanos no es algo que vaya a hacer por el momento y, en caso de que llegara a llevarlo a cabo, sería necesario que mejoraran un "poquito más" las letras de sus canciones.



El intérprete se encuentra en la capital de Puerto Rico donde se presentará este sábado 12 de octubre con la Orquesta Filarmónica de la isla, en San Juan, como parte de su gira "RESinphónico".

En conferencia de prensa con motivo de su concierto, dijo sobre las colaboraciones de artistas del género romántico con artistas urbanos que cada uno "haga lo que tenga que hacer" pero él "no lo haría. De momento, no".



"Puesto en mi onda, pues en un futuro, a lo mejor lo hago. Nunca digo que de esta agua no beberé. Soy muy prudente para eso. Tendrían que mejorar las letras, un poco más de cultura. Con un poquito más sería bastante. Vamos a conformarnos, por ahora, con un poquito más. Luego pediremos más", precisó.

CONSEJOS DE RAPHAEL

Raphael aconsejó a los artistas que recién empiezan a que sean "convincentes" frente a las casas de discos para grabar temas de su gusto, además de los que las compañías les recomienden.



"Que hagan lo que ellos quieren hacer y no las casas de discos. No es ser rebelde, sino convincentes. Convencerles de que en realidad tienes la razón y quieres irte por este camino", expresó el artista.



"Ellos deben de rebelarse como hice en mis tiempos. A mí se me aconsejaba que cantara esto, pero yo quería cantar aquello otro", abundó el destacado artista.

En relación a la música actual dijo que al igual que en todas las épocas o décadas "hay cosas muy interesantes. Otras no tanto. Yo creo que hay que dejarles un margen de confianza de unos años, para saber qué queda de ello, como de las cosas grandes que se han hecho en el pasado".





Sobre si se emociona al cantar en conciertos, indicó que sí lo hace "si tiene un día más emotivo que otro. El material, las canciones, las canto según yo esté motivado. En realidad lo importante es cómo esté motivado en ese momento", indicó.

EL RECUERDO DE JOSÉ JOSÉ



Raphael forma parte de una generación de grandes intérpretes hispanoamericanos junto a los fallecidos José José, Camilo Sesto, Rocío Durcal o Juan Gabriel que tuvieron grandes éxitos y audiencia en Puerto Rico.



Raphael, no obstante, no se atrevió a considerar a esta generación de artistas como "dorada", sino "muy interesante" y con "muy buenas voces, con mucho temperamento, con mucha fuerza y a todos nos ha asombrado y aún te quedas corto".



La visita de Raphael se da varios días después de que el cantante mexicano José José, de quien recordó que lo conoció desde que el fallecido artista trabajaba donde editaban y hacían sus producciones.



"Fue un chico estupendo, muy sencillo y con una voz preciosa. Me apena", abundó el único artista español -y uno de los tres en el mundo- que ha recibido un disco de uranio por haber vendido más de 50 millones de discos en su carrera, algo que ya había hecho en 1982. EFE