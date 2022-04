Red Hot Chili Peppers recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Red Hot Chili Peppers es una banda de rock estadounidense conformada por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith. | Fuente: Twitter

La reconocida banda de rock Red Hot Chili Peppers recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood el 31 de marzo. Este reconocimiento fue para homenajear a la agrupación que pronto cumplirá 40 años desde su creación.

George Clinton, el productor de ‘Freaky Styley’ (1985), fue el encargado de presentar la ceremonia. Este hecho ocurrió un día antes del lanzamiento de su nuevo disco ‘Unlimited Love’ que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además, la discografía de Red Hot Chili Peppers presenta el regreso de John Frusciante a la banda luego de estar alejado durante mucho tiempo ya que su última participación con su banda fue en el 2006 con ‘Stadium Arcadium’.

En entrevista con Variety, Anthony Kiedis, líder y vocalista de RHCP, contó su primera experiencia en el Paseo de la Fama en Hollywood antes de ser cantante:

“Estoy bastante seguro de haber vomitado sin querer sobre las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood a lo largo de mi vida. Ciertamente he dormido encima de las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard en mi vida. Las he pisado no como turista, sino como una persona que huía de las autoridades o posiblemente de alguien a quien debía dinero”.

El regreso de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers anunció el lanzamiento de "Unlimited love", su primer álbum en 6 años. Para esta producción, la banda ha vuelto a contar con su guitarrista más emblemático, John Frusciante.

Warner Music precisó que este duodécimo trabajo de estudio del cuarteto californiano incluirá 17 canciones, y ya es posible escuchar su primer tema titulado "Black Summer".

En una entrevista con el medio especializado NME, el vocalista Anthony Kiedis reconoció la importancia del retorno de Frusciante al grupo: "Fue el cambio más monumental en nuestras vidas".

Según el artículo, en este álbum vuelven "los riffs melancólicos, coros y melodías suavemente cantadas", conectando con otros discos míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como "Californication" (1999) y "By The Way" (2002).

