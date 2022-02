Red Hot Chili Peppers anunció el lanzamiento de "Unlimited love", su primer álbum en 6 años. | Fuente: Instagram | Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers anunció el lanzamiento de "Unlimited love", su primer álbum en 6 años que verá la luz el próximo 1 de abril. Para esta producción, la banda ha vuelto a contar con su guitarrista más emblemático, John Frusciante.

Warner Music precisó que este duodécimo trabajo de estudio del cuarteto californiano incluirá 17 canciones, por lo pronto ya es posible escuchar el primer adelanto oficial titulado "Black Summer".

¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA LA BANDA EL REGRESO DE JOHN FRUSCIANTE?

En una entrevista con el medio especializado NME, el vocalista Anthony Kiedis reconoce la importancia del retorno de Frusciante al grupo: "Fue el cambio más monumental en nuestras vidas".

Según el artículo, en este álbum vuelven "los riffs melancólicos, coros y melodías suavemente cantadas", conectando con otros discos míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como "Californication" (1999) y "By The Way" (2002).

"Sin embargo, algunas de sus pistas no se parecen a nada que hayamos escuchado de los Chilis. Este es el sonido de una banda perfectamente en sintonía con su historia, pero sin interés en repetirla", señala la reseña.

LA TRAYECTORIA DE FRUSCIANTE EN LA BANDA

La vuelta de Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, el músico decidió dejar de tocar con sus compañeros debido a que el grupo se encontraba en una pausa indefinida y a la divergencia de sus respectivos intereses musicales.

Con sus manos a la guitarra, la banda grabó discos míticos como "Mother's Milk" (1989), "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By the Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006).

