El proyecto "Ruteando Mi Isla" de Puerto Rico publicó una versión del video de la canción "Antes Que El Mundo Se Acabe" | Fuente: EFE

El proyecto "Ruteando Mi Isla" de Puerto Rico publicó este miércoles una versión del video de la canción "Antes Que El Mundo Se Acabe" del rapero Residente en la que se incluye una cadena de besos grabada exclusivamente en la isla.



El pasado 14 de mayo, René Pérez publicó su nuevo sencillo junto a la pieza audiovisual original que reúne 113 besos alrededor del mundo -algunos protagonizados por celebridades- en una muestra de afecto y unidad en los tiempos difíciles por el coronavirus.



Los integrantes del proyecto, dirigido por Maed Torres, se dieron a la tarea de buscar 78 besos en la isla, uno por cada pueblo, y unirse a la cadena que el artista realizó en su iniciativa.



"Mi proyecto es una especie de regalo para 'Residente'. Él nos dio en su video besos internacionales y nosotros le damos besos de Puerto Rico, de Puerto Rico unido", subrayó Torres hoy a Efe.



En este sentido, recalcó que no monetizará el video. "Me disfruté mucho la aventura, pensé que iba a ser complicado conseguir tantos besos. Se lo comenté a algunas amistades lo que quería lograr, sé motivaron y me ayudaron hacerlo realidad", comentó Torres, también creador de la iniciativa.



Explicó que esta idea se le ocurrió cuando estaba viendo una entrevista entre Residente y Bad Bunny en la que comentaron que "ojalá se repartieran más besos por el mundo".



El video que ya está disponible en redes sociales como YouTube tiene precisamente dos propósitos: "demostrar que el amor puede más que el odio, cada vez que nos unimos hacemos cosas grandes y mostrar que los besos son el mejor destino", agregó.



La mayoría de los besos fueron tomados en lugares de interés turístico de la isla, con la idea de que las personas vean Puerto Rico y sirva de promoción de dicho territorio.



La plataforma de "Ruteando Mi Isla" es un movimiento dedicado a promover el turismo de la isla, pero se destaca por realizar labores comunitarias durante todo el año.



Nació, explicó Torres, en 2015 cuando se le ocurrió que "al visitar varios lugares de la isla podría llevar a cabo experiencias en el lugar y hacer videos y colgar textos en las redes que sirvieran de promoción de cada uno de los sitios".



El video original de Residente, desde Puerto Rico hasta Nigeria, reúne una seguidilla de demostraciones de afecto elegida por el músico por todos los continentes para acompañar a los millones de personas que están confinadas para evitar un contagio del virus.



En las imágenes, de más de 7 minutos de duración, puede verse a estrellas de la talla de Messi, Bad Bunny, Ben Affelck, Paz Vega, Ana de Armas, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Óscar Jaenada, Jorge Drexler, Camilo o Zoe Saldaña besándose.

