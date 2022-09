El baterista Ringo Starr formó parte de la legendaria banda de rock The Beatles. | Fuente: AFP

El británico Ringo Starr publicará este viernes 16 de septiembre su tercer disco breve en solo dos años, "EP3", que con cuatro canciones inéditas de la mano de colaboradores como la estadounidense Linda Perry tomará el relevo a los previos "Change The World" (2021) y "Zoom In" (2021).

Según anticipó este jueves la discográfica en un comunicado, como ya sucediera con esos trabajos, esta nueva entrega del que fuera miembro de The Beatles ha sido grabada en Estados Unidos en su propio estudio de Roccabella West de Beverly Hills y recoge "letras buen rollistas, melodías alegres y nuevos colaboradores creando canciones que abarcan el espectro del country, pop, reggae y rock and roll".

Tras anticipar el tema "World Go Round", este "EP3" incluirá además las canciones "Everyone and Everything", "Let's Be Friends" y "Free Your Sol", en el que colaboran el estadounidense Dave Koz al saxo y el español José Antonio Rodríguez a la guitarra.

"EP 3", el nuevo álbum de Ringo Starr, ofrece cuatro canciones inéditas del baterista. | Fuente: Amazon Music

Ringo Starr sobre su nuevo disco breve

"Sacar EPs de forma más frecuente me permite seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor", explicó Ringo Starr en declaraciones recogidas por su discográfica, Universal Music, acerca de su reciente predilección por este formato de discos breves.

Fue en 2019 cuando el exBeatle lanzó su último trabajo de larga duración, "What's My Name", en una carrera en solitario que arrancó en 1970 con la publicación de "Sentimental Journey".

A partir de este viernes, además de la versión digital, "EP3" se pondrá a la venta en formato CD, aunque para la versión en vinilo de diez pulgadas habrá que esperar hasta el próximo 18 de noviembre.

Con 82 años, Ringo Starr se mantiene vigente en la industria musical a través de proyectos musicales que no por pequeños pierden ambición. Sus anteriores propuestas son prueba de ello.

El legendario baterista de The Beatles

Ringo Starr fue el último de los Beatles en integrarse al grupo. Lo hizo después de que Pete Best fuera despedido en 1962 y, desde entonces, se convirtió en uno de los nombres imprescindibles entre los cuatro de Liverpool. Durante su periodo en la mítica banda británica, compuso los temas "Don't Pass Me By" y "Octopus's Garden".

Luego de la disolución de la agrupación, el baterista siguió el mismo camino de sus compañeros: forjó una carrera solista que dio como fruto más de una veintena de discos. Asimismo, en la década de 1990, formó una banda llamada Ringo Starr & His All-Starr Band. En 2018, a propósito de una gira por Europa, afirmó que no se sentía parte de la industria musical.

"Soy un músico al que le encanta tocar y así fue siempre (...) Me siento bendecido por poder tocar aún y porque se hiciese realidad el sueño que tuve a los 13 años, que era ser músico, algo que conseguí a los 18, y en la mejor banda del planeta", dijo en aquel momento.

(Con información de EFE).

