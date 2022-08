'Arditles', álbum de tributo a 'Los cuatro de Liverpool', ya está disponible en todas las plataformas digitales. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Álvaro García

Inspirados en su admiración por The Beatles, la agrupación nacional Los Ardiles culminaron uno de sus más ambiciosos proyectos: versionar la música de la banda británica en géneros peruanos. El resultado es el álbum "Arditles", que incluye 10 temas clásicos de 'Los cuatro de Liverpool', grabados a ritmo de guitarra, cajón y castañuelas.

Tras el adelanto del sencillo "Ob-La-Di, Ob-La-Da" en ritmo de polca, lanzado en junio pasado, Jaime y Kiko Ardiles presentan el disco completo que contiene covers de grandes hits como "Twist and Shout" (festejo), "She Love You" (polca), "Michelle" (vals), "Girl" (vals), "And I Love Her" (vals), "Day Tripper" (festejo), "Yesterday" (vals), "Nowhere Man" (vals) y "If I Fell" (vals).

"En 'Arditles' hemos versionado estos éxitos con mucho sentir criollo. Estamos respetando la letra y sonoridad de cada una de estas canciones creadas por Paul McCartney y John Lennon”, afirmó Kiko en un comunicado. "Al oír estas versiones, los beatlemaniacos de todo el mundo pondrán atención en la música peruana. Es una gran vitrina para que nuestros ritmos trasciendan las fronteras", acota Jaime.

¿Cómo nació la idea de hacer el disco?

Según revelan Los Ardiles, su pasión por la música de The Beatles viene desde su adolescencia, cuando uno de sus hermanos mayores llevó a casa un disco del grupo inglés. Influenciados por esta música, los criollos, se iniciaron rockeros.

"Por cosas de la vida dejamos el rock y nos abocamos a la música criolla. En algún momento de nuestra vida artística Jaime dijo: 'qué bacán sería hacer la música de The Beatles en valses o festejos'. Edmundo Delgado, dueño del Estudio Amigos, lo escuchó cantando 'Let It Be' y fue él quien nos dio aliento para concretar el proyecto", revela Kiko.

"Cuando estábamos grabando vino la pandemia y todo se paralizó, fue así que apenas fue factible nos volcamos a terminar la grabación. Estamos muy felices de que tras años de largo trabajo, el disco 'Arditles' haya salido a la luz”, sostiene Jaime.



'Arditles' llega con material audiovisual

El lanzamiento de 'Arditles' viene acompañado de un video musical, tipo documental, en el que se intercalan imágenes del concierto ofrecido por Los Ardiles en la terraza del Bar Liverpool, de Miraflores -al mismo estilo del "Concierto en la azotea", la última performance de The Beatles, realizada en 1969-, con historias y anécdotas de las canciones contenidas en el álbum.

En el audiovisual, de más de 47 minutos de duración, se narra cómo fue el acercamiento de Jaime y Kiko a los 'Fab Four'; y, el proceso de preproducción, grabación y masterización del disco. Se incluyen, también declaraciones de su invitado especial, el destacado músico y productor Edmundo Delgado, fundador del espectáculo local de tributo a The Beatles: “Un Día en la Vida” y experto en materia beatle, con quien comparten, además, la interpretación del tema “Twist and Shout”, a ritmo de un festejo. El disco está disponible en todas la plataformas digitales.

