La cantante española Rosalía ofreció detalles sobre el proceso de composición de su nuevo disco de estudio. | Fuente: EFE

La cantante española Rosalía, protagonista de la edición de la revista Vogue de enero de 2021 con una sensual foto de portada en la que luce un vestido semi-transparente, habló con la "biblia de la moda" sobre el nuevo álbum que viene preparando gracias al aislamiento social obligatorio producido por la pandemia.



“Sí, necesitaba estas horas en el estudio, trabajando solo en mi música", dijo la catalana sobre el nuevo disco, que se prevé salga en 2021 y que en la actualidad sigue componiendo.



La responsable de "El Mal Querer", que viene pasando la pandemia en una casa que alquiló en Miami (EE.UU.), señaló que pasó 12 horas al día encerrada en una habitación que convirtió en su estudio, y que el tiempo libre lo dedicó a ver películas como "Taxi Driver" y "El árbol de la vida", además de la serie "Euphoria" de HBO.



Por ello, aseguró, no tiene tiempo para su vida personal: "Yo voy al estudio y estoy componiendo, estoy produciendo, estoy escribiendo las letras, estoy escribiendo 'toplines' (melodías), estoy tocando instrumentos. Te juro que para esto tienes que poner todos tus sentidos”.



EL ESTILO DE ROSALÍA

Rosalía contó, además, que el origen de su característica mezcla de distintos elementos en su música viene de sus años de estudio en la Escuela Superior de Música de Cataluña y la variedad que ahí pudo observar.



"Ibas caminando por el pasillo y, en una habitación, había alguien tocando guitarra flamenca; en la siguiente había alguien estudiando arpa; en la siguiente, había alguien estudiando una pieza de Isaac Albéniz o de Chopin con el piano. Todo eso se convirtió en influencias”, explicó a Vogue.



Precisamente, esta variedad y los distintos estilos que fusiona llevaron a Rosalía a ser acusada de apropiación cultural, mientras que los críticos señalan que la española recibió una atención y una promoción de la que no se han podido beneficiar los cantantes de los géneros que más utiliza, como el flamenco o el reguetón, algo a lo que hace frente en la entrevista.



"Me doy cuenta de que es una conversación necesaria que va mucho más allá", afirmó la cantante, que añadió que "lo ideal y lo justo sería que las posibilidades y el foco mediático fueran equitativos para todo el mundo”.



"Antes que nada, intento hacer la música desde el mayor respeto posible a las culturas de las cuales saco inspiración”, subrayó.



Habló también de los inicios de su carrera musical, cuando daba conciertos en pequeños establecimientos en España, donde actuaba "como si me fuera la vida en ello", y desveló sus ambiciones para el futuro lejano: “Espero tener 70 años y tener la energía y las ganas para poder ir al estudio, tomarme mi café y ponerme a escribir mis canciones”. (Con información de EFE).