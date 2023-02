En 2016, Smith recibió el Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original por el tema 'Writing's on the Wall', de la película 'Spectre'. | Fuente: YouTube

Sam Smith ha generado polémica en redes sociales tras el lanzamiento de su videoclip 'I'm Not Here To Make Friends' ("No estoy aquí para hacer amigos"), pues el material hace alusión a la cultura "queer", término que hace referencia a una persona que vive sin etiquetas o sin tener que definirse por un gusto sexual o por un género determinado.

En 2019, el cantante británico se declaró una persona no binaria y desde entonces, asegura, su mundo de posibilidades se amplió: "Luego de una vida entera de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por lo que soy, por dentro y por fuera", expresó el cantante en sus redes sociales.

Si bien Smith recibió comentarios positivos por su nuevo trabajo, otros mostraron su descontento debido a que tenían una postura mucho más conservadora respecto al video de su nueva canción, la cual está incluida en 'Gloria', su cuarto álbum de estudio.

Sam Smith responde a sus detractores

Las críticas apuntan a los diferentes looks con los que el artista se deja ver en el video, el cual él mismo ha considerado como "fabuloso, extravagante, raro y todo lo demás".

Frente a las reacciones contra su nuevo video musical, Smith usó sus redes sociales para responder a sus detractores con una corta, pero significativa frase: "Nunca es demasiado". En el post, el artista adjuntó una imagen donde aparece vistiendo un extravagante abrigo de plumas.

Cabe recordar que artistas como David Bowie y Freddie Mercury han sido valorados por desafiar las normas sexuales y de género, por atreverse a subir al escenario y ser ellos mismos sin temor a las críticas, en un momento en que pocos se atrevían a hacerlo.

Sam Smith pide que se refieran a él con el pronombre "they" en vez de "he"



Durante una entrevista para The Sunday Times, en octubre del 2017, Smith salió públicamente del clóset y se asumió como una persona de género no binario; es decir, el cantante no se identifica con el género femenino ni con el masculino.

El cantante uso de su cuenta personal de Twitter para identificarse por el género no binario, y pedirle a sus fanáticos que se refieran a él con el pronombre neutro “they” en vez de “he”. En inglés, el pronombre “they” es uno inclusivo, puesto que puede ser utilizado para referirse a hombres, mujeres y personas de género no binario.

“Entiendo que habrá muchos errores y malentendidos, pero solo les pido que por favor, por favor lo intenten. Espero que puedan verme como yo me veo hoy. Gracias”, escribió y agregó que, por el momento, quiere ser visible y abierto sobre este tema. “Los amo a todos. Estoy muy asustado, pero me siento muy libre en este momento. Sean amables”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.