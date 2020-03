Sech reconoce a Rubén Blades como la máxima estrella panameña. | Fuente: Composición

El artista urbano panameño Sech reconoció este jueves, durante la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebran en San Juan, que su compatriota, el salsero Rubén Blades, sigue siendo la máxima estrella mundial proveniente de su país.



Y es que a pesar de que Sech ha logrado destacadas colaboraciones con algunos de los máximos artistas urbanos, como Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma, Nicky Jam o Farruko y cuyos temas los escuchan millones de personas, el intérprete afirmó que Rubén Blades continúa siendo el mayor representante de la bandera panameña en el mundo.



Dichas colaboraciones de Sech con ese grupo de colegas las ha logrado en menos de tres años desde cuando arrancó su auge internacional, mientras que Rubén Blades ostenta una carrera de más de 45 años, en los que ha plasmado temas tan legendarios como "Pedro Navaja", "Siembra", "Pablo Pueblo" o "Ligia Elena".



Y fijándose en la exitosa carrera de Rubén Blades como la máxima estrella panameña en la música, Sech indicó que aún tiene su mirada fija en el destacado salsero.



"Ahorita hemos hablado como dos colegas, pero Dios lo permita se haga esa colaboración porque será muy bonita para mi persona", expresó Sech en una rueda de prensa después de recibir el galardón en dicha premiación, llevada a cabo por segundo año seguido en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot.



Entre los temas más reconocidos de Sech son "Otro trago", "Si te vas", "Qué más pues", así como "Definitivamente" con Daddy Yankee, "Ignorantes" con Bad Bunny o "Si te vas" con Ozuna.



"'Otro trago' ha sido una evolución en todos los sentidos, en mi vida personal, en mi trabajo y con la que le he llegado a más personas", resaltó.



En los Premios Tu Música Urbano 2020, Sech cargó con varios premios, entre ellos, Canción New Generation por "Otro Trago", y Colaboración New Generation por el tema "Si te vas".



De igual manera, Sech se presentó junto a Wisin y Yandel en los premios para interpretar el tema "Ganas de ti".



"Estoy agradecido por Dios por llevar la bandera de Panamá en alto hasta donde Él me lo permita y el apoyo de los colegas desde el primer día", afirmó Carlos Isaías Morales, nombre verdadero de Sech. EFE