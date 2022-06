Kate Bush estrenó en 1985 su tema "Running Up The Hill", que suena en la temporada 4 de "Stranger Things". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Trevor Leighton

"El mundo se ha vuelto loco", dijo la cantante británica Kate Bush, considerando "bastante abrumador" que su canción 'Running Up That Hill' vuelva a encabezar las listas de éxitos 37 años después de su lanzamiento, impulsada por la serie 'Stranger Things'.

La canción registra un gran resurgimiento de popularidad gracias al éxito de la serie fantástica, cuya cuarta y penúltima temporada estrenó Netflix a finales de mayo, y en la que tiene una presencia importante.

En la nueva temporada de 'Stranger Things', la banda de amigos se encuentra en la ciudad ficticia de Hawkins en 1986, seis meses después de la batalla del centro comercial Starcourt, enfrentados a una nueva amenaza sobrenatural.

"Es una serie tan buena que pensé que la canción atraería un poco de atención", afirmó la cantante de 63 años en una entrevista emitida el miércoles por la radio BBC.

"Pero nunca imaginé que sería algo así. Es muy emocionante. Pero es bastante abrumador, realmente. Todo el mundo se ha vuelto loco", añadió.

"Que toda esta gente tan joven escuche la canción por primera vez y la descubra es muy especial", consideró Kate Bush, asegurando que ella misma "nunca" vuelve a escuchar sus viejas canciones.



'Stranger Things' le da una nueva vida a 'Running Up That Hill'

Con 'Running Up That Hill', que alcanzó el número uno en el Reino Unido el 17 de junio, así como en otros países, Kate Bush batió varios récords, entre ellos el del periodo más largo entre el lanzamiento de un sencillo (1985) y su llegada a la cima de las listas.

También se convirtió en la artista femenina de más edad en encabezar las listas de éxitos.

"Había buena música en los años 1980, pero creo que ahora estamos en una época increíblemente excitante", aunque sea "muy difícil" para mucha gente, afirmó.

Tras lograr varios grandes éxitos musicales, Kate Bush ha mantenido un perfil bajo en las últimas décadas.

Su último álbum de estudio, '50 Words for Snow', salió al mercado en 2011. La cantante dio una serie de conciertos con entradas agotadas en Londres en 2014, pero ahora no precisa si está trabajando en nuevos proyectos.

También explicó a la BBC su experiencia durante los confinamientos por la pandemia, que dijo haber pasado mirando series de televisión y dedicándose a la jardinería, su nueva pasión.

(Con información de AFP)

