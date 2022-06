Regé-Jean Page negó su participación en la tercera temporada de "Bridgerton". | Fuente: Netflix

El protagonista de “Bridgerton” Jonathan Bailey se reencontró con su excompañero de la serie Regé-Jean Page, sin embargo, tras su encuentro, el popular Simon Basset, negó su regreso a la famosa producción de Netflix.

Page cerró las especulaciones de volver a retomar su papel: "Los chicos están de vuelta en la ciudad", escribió el 21 de junio junto a una foto en sus redes sociales. "(No, no voy a volver al programa, por cierto, los periódicos lo inventaron). Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol”.

Regé-Jean Page confesó que su reunión con Jonathan Bailey solo fue de amigos y no tiene nada que ver con “Bridgerton”. En ese sentido, la serie de Netflix comenzará sus grabaciones para la nueva temporada en unos meses y esta vez, se centrará en Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

Julie Andrews seguirá dando voz a la omnisciente Lady Whistledown. Y sorprendentemente, el ícono nunca conoció a sus compañeros de reparto. "Por supuesto, a veces los veo en el programa", dijo a Today's Hoda Kotb el 22 de junio. "Pero hago todas mis grabaciones muy, muy lejos de ellos".

¿Por qué Regé -Jean Page no volverá a "Bridgerton"?

La nueva entrega no contará con la participación de Regé-Jean Page, ya que el actor tiene nuevos proyectos. Además, la producción que dirige Shonda Rhimes está basada en la saga de 8 libros de la autora Julia Quinn. De acuerdo a los libros, el Duque de Hastings no cuenta con un rol protagónico en la segunda entrega, lo que llevó a que, desde un inicio, el actor solo esté presente en la primera temporada.

La decisión tomada por Netflix, los productores, el actor y sobretodo basándose en el guion de la serie pareciera ser la correcta: al ser una saga, cada historia es independiente y, a pesar del cariño que se le tiene al personaje, su salida está argumentada.

Mediante su red social el actor se despidió de su personaje en la serie mencionando lo siguiente: “Ha sido un placer absoluto y un privilegio ser su duque. Unirme a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella”, con estas palabras el actor confirmó su salida de la serie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.