Kate Bush rompe tres récords Guinness con 'Running Up That Hill' tras el estreno de la temporada 4 de 'Stranger Things' | Fuente: Netflix / AFP

Kate Bush sigue rompiendo récords luego de la inclusión del hit ochentero "Running Up That Hill (A Deal With God)" en la cuarta temporada de "Stranger Things", que este viernes estrenó su segunda parte.

El tema, que figura en el quinto álbum de estudio de Bush, "Hounds Of Love" (1985), llegó al número uno del Reino Unido a principios de junio tras su aparición en la serie de Netflix.

En el año de su estreno, según el portal británico NME, "Running Up That Hill" se ubicó en el tercer lugar de la lista oficial de sencillos en el Reino Unido, para luego volver en 2012 cuando se utilizó una versión renovada para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Tras ser incluida en el soundtrack de la cuarta temporada de 'Stranger Things', la canción batió tres nuevas marcas en su país de origen. La noticia fue compartida por Guinness World Records, entidad que afirma que la cantante y compositora de 63 años ha conquistado estos títulos:

Artista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno, el tiempo más largo para que una canción alcance el número uno en la lista oficial de singles del Reino Unido y la brecha más extensa entre números uno.



ABRUMADA POR LA POPULARIDAD

"El mundo se ha vuelto loco", dijo la cantante británica Kate Bush, considerando "bastante abrumador" que su canción 'Running Up That Hill' vuelva a encabezar las listas de éxitos 37 años después de su lanzamiento, impulsada por la serie 'Stranger Things'.

La canción registra un gran resurgimiento de popularidad gracias al éxito de la serie fantástica, cuya cuarta y penúltima temporada estrenó Netflix a finales de mayo, y en la que tiene una presencia importante.

"Es una serie tan buena que pensé que la canción atraería un poco de atención", afirmó la cantante de 63 años en una entrevista emitida el miércoles por la radio BBC.

"Pero nunca imaginé que sería algo así. Es muy emocionante. Pero es bastante abrumador, realmente. Todo el mundo se ha vuelto loco", añadió.

"Que toda esta gente tan joven escuche la canción por primera vez y la descubra es muy especial", consideró Kate Bush, asegurando que ella misma "nunca" vuelve a escuchar sus viejas canciones.

