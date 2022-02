El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl LVI | Fuente: AFP

Este domingo 13 de febrero, a las 6:30 hora peruana, se juega el Super Bowl LVI, que enfrentará a los Bengals de Cincinatti con los Rams de Los Ángeles, que jugarán de locales. Quienes también serán locales son Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, que junto con Eminem y Mary J. Blige animarán el tan esperado show de medio tiempo.

Desde inicios de los noventa, los organizadores del Super Bowl cambiaron el formato de show del medio tiempo debido a la poca audiencia que tenían cuando el juego entraba en un descanso. Entonces, optaron por estrellas pop como Gloria Estefan o los New Kids on The Block, que fueron los primeros en subirse al escenario.

A continuación, hacemos un recuento de los diez shows de medio tiempo más recordados de las últimas tres décadas.





1. Michael Jackson – 1993

El 'Rey del Pop' hizo su aparición con su clásico traje militarizado, que dejó poco después por el que lució en 'Moonwalker'. Entre su repertorio de cinco canciones, destacaron éxitos como 'Billie Jean', 'Heal the World' y 'Black or White', durante la que se extendieron banderas abogando por la unión de blancos y afroamericanos.

2. Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly - 2001

Animados por Ben Stiller, Aerosmith y NSYNC entraron al campo de juego como un solo equipo, y comenzaron a intercalar canciones. Primero la boy band interpretó 'Bye Bye Bye'; luego, Aerosmith hizo lo propio con 'I Don't Want to Miss a Thing', y así, hasta que llegaron a 'Walk this way', contó con la participación de Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly.





3. U2 - 2002

La banda irlandesa U2 tuvo una de las presentaciones más memorables y emotivas del Super Bowl. Comenzaron con 'Beautiful Day', seguida de 'Where the Streets have no Name', durante la que mostraron una enorme pantalla de tela con los nombres de cada una de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001.





4 The Rolling Stones - 2006

Los Rolling Stones tocaron tres de sus numerosos éxitos 'Start Me Up', 'Rough Justice' y la infaltable 'Satisfaction', sobre un escenario con la forma de boca de mujer sacando la lengua. Como era de esperarse, Mick Jagger derrochó energía en el escenario, siempre con esa voz potente y sus clásicos movimientos. Antes de interpretar 'Satisfaction' bromeó diciendo que esa canción pudo haberse tocado en el primer Super Bowl.

5. Prince - 2007

La actuación de Prince es considerada la mejor en la historia del Super Bowl por revistas como Rolling Stone. Ese día, una potente lluvia calló sobre Miami, lo cual no estaba previsto. Pero ese no fue un obstáculo para el artista, todo lo contrario: aprovechó el aguacero que caía para realzar su presentación, sobre todo cuando llego a su clásico 'Purple Rain' ("Lluvia púrpura").





6. Bruce Springsteen & the E Street Band - 2009

Bruce Springsteen es uno de los músicos que mejor representa a los Estados Unidos, y así lo demostró con su banda en su presentación en el Super Bowl. 'El Jefe' interpretó 'Tenth Avenue Freezeout', 'Born to Run', 'Working on a Dream' y 'Glory Days'. El juego tuvo una audiencia de 95 millones de personas, pero su presentación alcanzó los 112.

7. Madonna - 2012

Madonna también tiene una de las presentaciones más memorables del Super Bowl. Apareció en el escenario como si se tratara de una emperadora romana e interpretó 'Vogue'; luego 'Music', con la colaboración de LMFAO. También subieron al escenario Nicky Minaj y M.I.A. Al final cantó con 'Like a Prayer', junto con CeeLo Green.

8. Beyoncé - 2013

Beyoncé comenzó su alucinante presentación con un a cappella de 'Love on Top', que fue seguido por 'Crazy in Love', donde la cantante recreó los infartantes pasos del video. Luego, vinieron 'End of Time' y 'Baby Boy'. Tras esto, se dio la gran sorpresa de la noche: la reunión de Destiny's Child, que interpretaron 'Bootylicious"' e 'Independent Women Part I'. Cerró con 'Single Ladies' y 'Halo'.

9 Lady Gaga - 2017

Lady Gaga comenzó su prensetación sobre el punto más alto del estadio, y dando un mensaje de unión. Luego, de un "salto" bajó e interpretó 'Poker Face' prácticamente en el aire. Una vez con los pies en el escenario, cantó 'Born this Way', seguida de 'Telephone', 'Just Dance', 'Million Reasons' y cerró con 'Bad Romance', para la que usó un extravagante uniforme de fútbol americano.

10 Shakira y Jennifer Lopez - 2020

El show de las divas latinas se dividió en dos partes. Primero, Shakira interpretó unas seis canciones, dos de ellas con Bad Bunny: 'I like it' y 'Chantaje'; y cerró con 'Hips Don't Lie'.

Seguido, apareció JLO, que también invitó a un latino al escenario; J Balvin. Al final, Shakira y JLO cantaron juntas 'Let's get Loud', en compañía de la pequeña hija de la última, Emme Muñiz.

