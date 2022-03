Taylor Hawkins | Fuente: Foo Fighters

El músico y baterista de la banda estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció la noche de este viernes en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde la agrupación tenía programada una presentación en un festival.

Así lo confirmó la banda a través de su cuenta de Instagram, donde expresaron su pesar por el deceso del baterista de 50 años.

“La familia de Foo Fighters está devastada por el trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en estos momentos de dificultad inimaginable”, indicaron.

Medios locales indicaron que el cuerpo del músico fue hallado en un hotel del norte de Bogotá. Hasta el lugar llegaron las autoridades y un equipo forense para realizar las pesquisas correspondientes.

Gira sudamericana

La banda liderada por Dave Grohl tenía programado presentarse esta noche en el festival Stereo Picnic en la capital colombiana.

Poco antes de que inicie el concierto, la organización del evento publicó en sus redes, así como en el recinto, un mensaje en el que anunciaban que Foo Fighters cancelaba su gira sudamericana por “una situación médica de mucha gravedad”.

Previamente Foo Fighters se había presentado en Chile y Argentina, como parte de su gira por Sudamérica.

Incluso, el baterista había interactuado con sus fanáticos en Buenos Aires, quienes fueron a esperar a la banda fuera del hotel donde se hospedaban. A través de Twitter, se viralizó una foto de Hawkins con una niña paraguaya que llevó su batería al lugar y se puso a tocar para llamar la atención del músico.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

Trayectoria

Taylor Hawkins nació en Texas en 1972 y su carrera musical profesional inició en 1995 cuando fue parte de la gira de Alanis Morrisette para promocionar el álbum ‘Jagged Little Pill’.

En 1997 se unió a Foo Fighters y desde entonces participó en la grabación de ocho álbumes de estudio con la banda de Washington.

Además de ser el baterista de Foo Fighters, Hawkins tuvo hasta dos proyectos alternos: Taylor Hawkins and the Coattail Riders, con quienes publicó tres álbumes y The Birds of Satan, que solo editó un disco.