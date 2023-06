Taylor Swift apoya a la comunidad LGBTQ+ durante concierto: "Los quiero mucho"

Taylor Swift mostró su apoyo a sus fanáticos LGBTQ+ durante un concierto en vivo en Chicago, Estados Unidos, dado como parte de su gira “The Eras Tour”. En el inicio del Mes del Orgullo, la cantante resaltó que los lugares donde presenta sus canciones deben ser también “un espacio seguro de celebración” para aquellas personas de la comunidad.

“En esta gira, la experiencia más hermosa para mi es observar a la multitud. Veo a tantas personas increíbles que viven con autenticidad y este es un espacio seguro para ustedes. Es un espacio de celebración para ustedes”, enfatizó la artista.

Taylor Swift es conocida por promover el apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante sus conciertos. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Seguidamente, Taylor Swift añadió: “Una de las cosas que me hace sentir orgullosa es poder estar con ustedes y verlos interactuar entre ustedes, siendo cariñosos, considerados y afectuosos”.

De igual manera, destacó sus canciones. “Estar con ustedes durante el Mes del Orgullo, poder cantar la letra de ‘You Need to Calm Down’ donde hay letras como ‘¿Puedes simplemente no pisar su vestido?’ o ‘Shake It Off’ que nunca hizo a nadie menos gay, y ustedes están gritando esas letras”.

‘You Need to Calm Down’ y ‘Shake It Off’ son canciones alusivas a los derechos de la comunidad LGBTQ+. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift: “No podemos hablar del orgullo sin hablar del dolor”

Taylor Swift también reiteró que la comunidad gay merece “mucha solidaridad, apoyo mutuo, alentadora y hermosa aceptación, paz y seguridad”. En ese sentido, criticó las leyes actuales que, de acuerdo con la cantante, perjudican a la comunidad LGTBTQ+.

“No podemos hablar del orgullo sin hablar del dolor. Ha habido tantas leyes perjudiciales que han puesto en peligro a las personas de la comunidad LGBTQ+ y queer (…) Todos podemos apoyar todo lo que queramos durante el Mes del Orgullo, pero si no investigamos a estos funcionarios electos, ¿son defensores? ¿son aliados? ¿son protectores de la igualdad? ¿quiero votar por ellos? (…) Los quiero mucho chicos y feliz Mes del Orgullo”, sostuvo.

Taylor Swift mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante un concierto en Chicago. | Fuente: Twitter (@swifferwins)

Taylor Swift dará concierto en Brasil, Argentina y México

Taylor Swift confirmó que irá a los países de México, Brasil y Argentina como parte de su ‘The Eras Tour’. Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, 'Hits Different’, entre otros éxitos, anunció que visitará Latinoamérica dejando de lado el Perú, y los demás países.

"¡Realmente emocionada de decir esto! México, Argentina y Brasil: ¡te traemos 'The Eras Tour' este año! @sabrinacarpenter se unirá a nosotros en todos los espectáculos! Visita taylorswift.com/tour para obtener más información sobre las entradas, en pre-venta y en venta. Pronto anunciaremos más fechas internacionales, ¡Lo prometo!", publicó la cantante el último viernes.