Taylor Swift lanzará nuevo videoclip bajo la dirección de Blake Lively. | Fuente: Composición

Taylor Swift sigue cosechando éxitos luego de “All too well”, el relanzamiento de su nuevo disco Red. Es así que este lunes 15 de noviembre estrenará un nuevo videoclip teniendo como directora a Blake Lively.

Por medio de sus redes sociales, la artista anunció que hoy lanzará su nuevo material junto a la recordada actriz de Gossip Girl. “¡Sorpresa! Nuevo video musical a las 10.00 a. m. Finalmente puedo trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida Blake en su debut direccional. Únete a nosotras mientras hacemos un brindis, y un poco de infierno”, se lee en sus redes.

“I bet you think about me” es la canción de Taylor Swift que tendrá un videoclip y para ello, la cantante mostró un adelanto de lo que será este material. Se ve que hay una torta blanca como de matrimonio y luego es rasgada por una mano con un anillo.

A pesar de que aún no se sabe de qué tratará el videoclip, los fanáticos especulan que serían más pistas sobre el fin de su corta relación con Jake Gyllenhaal.

Tracklist completo de 'Red (Taylor’s Version)'

State Of Grace (Taylor’s Version) Red (Taylor’s Version) Treacherous (Taylor’s Version) I Knew You Were Trouble (Taylor’s Version) All Too Well (Taylor’s Version) 22 (Taylor’s Version) I Almost Do (Taylor’s Version) We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor’s Version Stay Stay Stay (Taylor’s Version) The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol) (Taylor’s Version Holy Ground (Taylor’s Version Sad Beautiful Tragic (Taylor’s Version) The Lucky One (Taylor’s Version) Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) Starlight (Taylor’s Version) Begin Again (Taylor’s Version) The Moment I Knew (Taylor’s Version) Come Back..Be Here (Taylor’s Version Girl At Home (Taylor’s Version) State Of Grace (Acoustic Version) (Taylor’s Version) Ronan (Taylor’s Version) Better Man (Taylor’s Version) (From The Vault) Nothing New (feat.Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault) Babe (Taylor’s Version) (From The Vault) Message In A Bottle (Taylor’s Version) (From The Vault) I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton) (Taylor’s Version) (From The Vault) Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault) Run (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) (From The Vault) The Very First Night (Taylor’s Version) (From The Vault) All Too Well Ten Minute Version (Taylor’s Version) (From The Vault)

