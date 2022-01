¿Cuándo es el día oficial de The Beatles?

Hoy no es un día cualquiera. Hoy, en muchas partes del mundo, se rinde tributo a una de las bandas de música pop más influyentes de la historia: The Beatles. Sin embargo, este no es el único día “oficial” del “Cuarteto de Liverpool”; en el Reino Unido, especialmente en su ciudad natal, suele celebrarse el 10 de junio.

Cuenta la historia que, un 16 de enero de 1957, el mítico Cavern Club abrió sus puertas. Desde entonces, fue uno de los lugares más frecuentados por los jóvenes de diferentes generaciones. Allí, un 9 de febrero de 1961, hicieron su debut en vivo The Beatles; en este club también los descubrió Brian Epstein, el representante del grupo.

Pero esta no es una fecha internacional. En el 2013, se esparcieron los rumores de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la había oficializado, lo cual no es cierto.

La otra fecha que es tomada como oficial por sus seguidores es el 10 de junio, cuando se conmemora el retorno de The Beatles de su primera gira por los Estados Unidos en 1964, la cual los consagró como la banda más importante del mundo. A los pocos días, se estrenó su película "A Hard Day's Night”.

No obstante, hay quienes han elegido el 27 de febrero. La verdad no importa cuál es la fecha oficial de The Beatles, esta puede ser cualquier día en que nos provoque escuchar a estos genios de la música de todos los tiempos.

Ringo Starr y Mark Hamill rinden homenaje a George Harrison en el video de "My Sweet Lord"

Más de cuarenta estrellas del mundo de la música, la televisión, el cine y la comedia se han reunido para rendir homenaje al recordado exintegrante de The Beatles, George Harrison en el primer video oficial de su canción "My Sweet Lord".

El video es protagonizado por los actores Fred Armisen y Vanessa Bayer, que ejercen de "agentes especiales metafísicos a quienes el jefe de una agencia clandestina, interpretado por Mark Hamill, les encarga buscar lo que no se puede ver", explica un comunicado de la productora Universal.





Su antiguo compañero de The Beatles Ringo Starr, los actores Darren Criss, Jon Hamm y Rosanna Arquette y los músicos Joe Walsh, "Weird Al" Yankovic y Reggie Watts, entre otros, también aparecen en el video.

"Hacer este video ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida", afirma en la nota el director de la pieza, Lance Bangs.

