Conocido por su versatilidad sónica y lirismo oscuro, su música explora el escapismo, el romance y la melancolía. | Fuente: Instagram

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, es estadísticamente el músico más popular del planeta, indicó la organización Guinness World Records (GWR). El cantante canadiense, de 33 años, estableció dos nuevos títulos que la compañía otorga.

Actualmente tiene la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones hasta el 20 de marzo. También se convirtió en el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Según GWR el aumento de la popularidad de The Weeknd fue impulsado en parte por TikTok, luego de que su remix de Die for You con Ariana Grande se volviera viral en la plataforma. "Nadie más se acerca", agregó la organización en un comunicado.

Otros artistas más escuchados

Detrás de The Weeknd figura Miley Cyrus con 82,4 millones de oyentes mensuales, según GWR. Luego aparecen Shakira (81,6 millones), Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones) y Rihanna (78,5 millones). El competidor masculino más cercano es Ed Sheeran (77,5 millones), agrega la compañía.

Guinness Records de The Weeknd

Estos no son los primeros títulos Guinness World Records de The Weeknd. En 2016 consiguió dos certificados: uno por el álbum más escuchado en Spotify en 2015 y otro por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el Top 10 de Billboard’s Hot 100 por un artista masculino en solitario con el álbum Beauty Behind the Madness.

The Weeknd ha publicado cinco álbumes de estudio desde que debutó con Kiss Land (2013) siendo Dawn FM (2022), su último lanzamiento y su proyecto más aclamado por la crítica hasta la fecha.

Blinding Lights, del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours, sigue siendo la pista más reproducida en Spotify, con más de 3 400 millones de reproducciones en febrero de 2023. Starboy es el tercero de los álbumes de The Weeknd en generar múltiples sencillos número uno, después de Beauty Behind the Madness (2015) y After Hours (2020).

