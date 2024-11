"Uno trabaja tanto y al final, obtiene una recompensa": Tony Succar emocionado por ver a su madre nominada al Grammy 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Estoy emocionado celebrando este gran momento. Es una cosa loca que está pasando", mencionó Tony Succar en el programa Ampliación de Noticias, de RPP. Después de las seis nominaciones al Grammy 2025 que recibió junto a su madre Mimy Succar, el productor nacional confesó que todo es fruto de su trabajo: "Así es la vida, uno trabaja tanto y al final, obtiene una recompensa".

Por otro lado, se mostró emocionado por los logros de su mamá quien inció su carrera a los 63 años.

"Es tan interesante lo que ha pasado, lo que ha pasado con mi mamá es muy orgánico, recién comenzó su carrera, nunca es tarde. Ha saltado y ha crecido mucho en poco tiempo, yo qué iba a pensar que iba a salir nominada a los Grammy. Cuando uno le da una oportunidad a una persona que tiene una luz y estilo propio, y ella tiene esa esencia de lo que es Celia Cruz, el color de su voz", agregó el percusionista Tony Succar. "Estamos super emocionados de estar en categorías importantes".

Asimismo, el nominado al Grammy 2025 aconsejó a los jóvenes que quieren abrirse camino en la industria musical:

"La industria de la música es muy difícil, es muy competitivo, muchas personas quieren entrar. Debemos tener mucha disciplina, es una palabra importante, porque eso te va a dar fuerza de voluntad de levantarte para trabajar y aprender, es importante también la preparación. Mira lo que pasó a mi mamá, su oportunidad llegó ahora, entonces ella ha tenido esa suerte a su edad, pero yo la tuve gradualmente, no es que sea en específico, cada paso es un logro más. Mi proyecto fue hacer un proyecto latino a Michael Jackson, nadie lo hizo, yo me lancé y cuando lo escucharon, les gustó. Ni me nominaron por eso, entonces la misma industria intentó apagarme, pero el mundo me miró, entonces tienes que ir contra la corriente. Cree en ti mismo, olvídate de las críticas y de cómo están yendo otros artistas, no te compares con nadie, haz tu propio camino", finalizó.

¿Cuáles son las seis nominaciones de Tony y Mimy Succar en los Grammy 2025?

Cada uno tiene tres nominaciones al Grammy 2025 en dos categorías, en total suman seis:

Mejor Álbum Latino Tropical

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E. (Tony Succar es productor, Mimy canta en Bemba Colorá)

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera



Mejor Interpretación de Música Global

Raat Ki Rani - Arooj Aftab

A Rock Somewhere - Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise - Rocky Dawuni

Bemba Colorá - Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar (Tony Succar es productor)

Sunlight To My Soul - Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira - Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung

La emoción de Mimy Succar al enterarse de sus nominaciones

"Despertar a mi mamá siempre da miedo, no se juega con su sueño", se lee en la descripción del video de Tony Succar donde muestra cómo fue que le dio la noticia a Mimy de las nominaciones a los Grammy 2025. En el clip, se puede ver que el percusionista primero despierta a su hermano Kenyi y juntos le hacen una broma.

Al llegar a la habitación de Mimy Succar, Kenyi le pregunta: "¿Ma, sabes dónde está mi terno?". A lo que la cantante le responde: "Yo no sé, tú tienes que recoger el terno. Yo cómo lo voy a tener. ¿Qué quieres que haga, sonsonazo?". Al no poder aguantar las risas, Kenyi procede a contarle sobre las buenas nuevas.

"No puede ser, Dios mío. Gracias a ustedes", se le escucha decir entre lágrimas. "No pueden ser dos Grammys, mentirosos. Todo este trabajo que han hecho, por creer en nosotros, en mí. ¡Ay, no puede ser! Gracias a todas las personas por siempre creer en nosotros, y a Dios, sobre todo, que está haciendo tanto por nosotros, a mis 65 años. Los sueños se hacen realidad", agregó, visiblemente emocionada.

