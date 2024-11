"A mis 65 años, los sueños se hacen realidad": Mimy Succar celebra entre lágrimas sus nominaciones al Grammy 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Despertar a mi mamá siempre da miedo, no se juega con su sueño", se lee en la descripción del video de Tony Succar donde muestra cómo fue que le dio la noticia a Mimy sobre las dos nominaciones a los Grammy 2025. En el clip, se puede ver que el percusionista primero despierta a su hermano Kenyi y juntos le hacen una broma.

Al llegar a la habitación de Mimy Succar, Kenyi le pregunta: "¿Ma, sabes dónde está mi terno?". A lo que la cantante le responde: "Yo no sé, tú tienes que recoger el terno. Yo cómo lo voy a tener. ¿Qué quieres que haga, sonsonazo?". Al no poder aguantar las risas, Kenyi procede a contarle sobre las buenas nuevas.

"No puede ser, Dios mío. Gracias a ustedes", se le escucha decir entre lágrimas. "No pueden ser dos Grammys, mentirosos. Todo este trabajo que han hecho, por creer en nosotros, en mí. ¡Ay, no puede ser! Gracias a todas las personas por siempre creer en nosotros, y a Dios, sobre todo, que está haciendo tanto por nosotros, a mis 65 años. Los sueños se hacen realidad", agregó, visiblemente emocionada.

En la publicación de Instagram, Tony Succar también le agradeció a Sheila E. y a Gloria Estefan por darle la oportunidad a su madre de mostrar su talento. "Tengo a tanta gente por agradecer, es muchísimo, pero solo quería rápidamente compartir este momento… se vienen muchas cosas lindas. ¡Los quiero mucho!".

Nominaciones de Tony y Mimy Succar al Grammy 2025

Mejor Álbum Latino Tropical

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E.

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera



Mejor interpretación de música global

Raat Ki Rani - Arooj Aftab

A Rock Somewhere - Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise - Rocky Dawuni

Bemba Colorá - Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar

Sunlight To My Soul - Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira - Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung



¿Cuándo se celebran los Grammy 2025?

La edición 67 de los Grammy se celebrará el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, con Beyoncé liderando las nominaciones. Este año, la artista ha recibido 11 candidaturas en categorías como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Otros grandes nombres en la lista incluyen a Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno.

