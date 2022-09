Tony Succar: el regreso del disco 'Unity', tributo latino a Michael Jackson. | Fuente: Difusión

Tony Succar anunció su nueva aventura musical y tiene que ver una vez más con el 'Rey del pop', Michael Jackson, a quien homenajeó en el año 2012 con el disco 'Unity'. Esta vez, el músico y productor peruano presentó la versión 'Dolby Atmos' de esta placa, la cuál ha sido una pieza fundamental en su carrera.

Según Tony, revivir este disco con la tecnología de sonido envolvente ha sido muy especial por todo lo que significa en su trayectoria. Han pasado más de 7 años después de haberlo estrenado y más de 12 años desde que se comenzó a gestar, ya que fue el único latino en conseguir los derechos legales de Michael Jackson.

"Poder hacer esta nueva versión con esta tecnología que está revolucionando la manera que escuchamos me emociona mucho. Me demoré mucho tiempo haciendo estos arreglos, cada detalle de la producción, que ya se escuchaba increíble... pero ahora con 'Dolby Atmos', el espacio de creatividad es mucho más amplia y me ha dejado hacer cosas que no eran posible con un sonido stereo", comenta el ganador del Grammy Latino.

Colaboraciones

'Unity' presenta las colaboraciones exclusivas de varios artistas de talla mundial como Tito Nieves, La India, Jon Secada, Jean Rodríguez, Obie Bermudez, entre otros; el disco está disponible en Apple Music.

El objetivo de Tony Succar con el proyecto fue celebrar la música y el legado de Jackson al combinarlo con un sonido latino orquestado. Tras su lanzamiento, el álbum debutó en el número uno en la lista de Billboard Tropical Albums.

"Este disco no es salsa, ni es pop, es una fusión donde todos los elementos tienen que unirse de la manera más natural posible, aunque son géneros completamente distintos, cuando uno los mezcla. Hay que tener sensibilidad para todo. Este disco fue hecho para mezclarlo en 'Dolby Atmos', con eso te lo digo todo! ¡Que lo disfruten!", expresó Succar en un comunicado.

