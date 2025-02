Tony y Mimmy Succar en los Grammy 2025: cantantes, amigos y entidades celebraron el triunfo de los peruanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El triunfo de Tony y Mimy Succar en los Grammy 2025 desató una ola de felicitaciones y muestras de cariño por parte de colegas, amigos y diversas entidades del mundo de la música. La victoria de la dupla, que se alzó con un premio en una de las categorías más destacadas de la noche, fue celebrada tanto en el recinto como en redes sociales, donde artistas de diferentes géneros expresaron su admiración por su talento y dedicación.

Desde Bartola, hasta un pronunciamiento del Ministerio de Cultura, celebridades y entidades, no tardaron en enviar emotivos mensajes de felicitación. La cantante criolla no pudo ocultar su emoción y compartió un mensaje en redes sociales: "Ganamos un Grammy, Tony, Mimy, lo lograron, lo logramos, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, aún no puedo creerlo. Nora Suzuki, qué bello momento, ¡¡que gran felicidad!!", dijo la artista que forma parte del disco Alma, Corazón y Salsa.

Por otro lado, el Mincul destacó el impacto cultural del trabajo de los Succar: “Felicitamos a Tony y Mimy por obtener el Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino con Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional). Este reconocimiento es un testimonio de su talento, dedicación y amor por la música".

La intérprete de merengue Olga Tañón se unió a las felicitaciones: "¡Qué alegría!". Otros artistas internacionales como Noel Schajris y Américo de Chile se sumaron a estos mensajes. Asimismo, personajes de la farándula nacional también enviaron sus saludos a Tony y Mimy Succar, entre ellos está María Pía Copello, Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, Jazmín Pinedo, Maju Mantilla, Anna Carina, Vania Bludau, Valeria Piazza, Álvaro Rod, Milena Warthon, Nicole Pilman, y más.

🇵🇪 Felicitamos a @tonysuccar y @mimysuccarmusic por obtener el #Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino con Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional).

Este reconocimiento es un testimonio de su talento, dedicación y amor por la música.



📸: AFP pic.twitter.com/fsKcXYQ2SS — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) February 3, 2025

¿Contra quiénes compitió Tony Succar en Mejor Álbum Latino Tropical?

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar 🏆

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E.

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera

¿Contra quiénes compitió Mimy Succar en Mejor interpretación de música global?

Raat Ki Rani - Arooj Aftab

A Rock Somewhere - Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise - Rocky Dawuni

Bemba Colorá - Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar 🏆

Sunlight To My Soul - Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira - Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung