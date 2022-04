Mateo Palacios, más conocido como Trueno, viene a Perú por primera vez para presentarse en concierto el 23 de abril. | Fuente: Difusión

De La Boca para el mundo. Mateo Palacios, más conocido como Trueno en el movimiento del freestyle y la música, presentará por primera vez su concierto en Lima este sábado 23 de abril en el Plaza Arena.

Ya había venido a nuestro país para diferentes competencias de estilo libre; sin embargo, esta vez será diferente ya que cantará frente a miles de personas todos los temas de su disco ‘Atrevido’ y algunos de su próximo álbum.

Trueno tiene grandes expectativas con sus fanáticos peruanos y siente un poco de nervios, ya que considera a Perú como “una escuela de hip-hop”. “Es un país que sabe de esta cultura, son un público salvaje, siempre que he ido a Perú me han tratado de 10, me recibieron con la mejor energía y tengo muchas ganas de tocar por primera vez en tu país”, dijo para RPP Noticias.

Cuando se enteró que hubo sold out en la primera semana de venta de entradas para su concierto, no lo pudo creer. Faltan cinco días para su show y, cada vez que ha venido, “me he sentido como en casa”.

El freestyler y músico argentino Trueno destaca la gran comunidad hip-hop en el Perú y espera poder colaborar con algún artista nacional. | Fuente: RPP Noticias

Trueno y su simpatía con Perú

Mateo Palacios creció en un barrio que se llama Parque Patricios, un barrio de La Boca en Argentina, un lugar compartido, y ahí tiene muchos amigos peruanos. Ellos le hablaron de Perú, de su música y desde entonces tiene una conexión muy grande.

“Por el freestyle he ido mucho, como 5 veces, y siempre que fuimos explotó de gente, como 15 000 personas. Ahora iré con música, con un show, con un concierto, es un dar un paso adelante para ver qué pasa, estoy muy manija (entusiasmado)”, dijo.

Para el sábado 23, Trueno presentará su disco ‘Atrevido’ y, como se comentó líneas arriba, también tocará los adelantos del próximo álbum con las canciones que van desde ‘Panamá’ hasta ‘Jungle’.

“Estaré con Peligro (su padre), con Camilo 420, con toda la clika (conjunto de amigos), de compartirle un poco de hip-hop, que parece que ustedes algo saben de eso”, comentó entre risas.

¿Nicki Nicole cantará con Trueno en Perú?

“Todo puede ser, todo puede pasar. Yo no sé”, comentó Trueno cuando se le preguntó si Nicki Nicole formaría parte de su concierto en Lima. Cabe resaltar que la artista argentina -que también es su pareja- lo ha acompañado en los diferentes shows de su gira ya que tienen un par de canciones juntos: 'Mamichula' y 'Dangerous'.

¿Vendrá también a Perú? “Quedará en sorpresa para mis fanáticos, porque vamos a romperla allá”, agregó sin dar más detalle. Por otro lado, ya que estará unos días en nuestro país, está interesado en conocer más sobre los géneros musicales de aquí y no teme experimentar en algo nuevo.

“Me gustaría estar más tiempo en Perú para conocer un poco más de lo que está sonando actualmente ahí, hay muchos artistas no solo de hip-hop, sino de música nativa, reggae, cumbia, entonces me gustaría conocer qué está floreciendo en Perú en cuanto a lo musical y, obviamente, la posibilidad de colaborar y de sumar ahí está”.

Trueno dará un concierto en Lima el 23 de abril en el Plaza Arena y Miguel Ángel Carrillo, CEO de WorkShows, da detalles de cómo se realizará este show. | Fuente: RPP Noticias

La logística para su primer concierto

WorkShows es la empresa responsable de traer a Trueno a Lima por primea vez en concierto; por ese motivo, RPP Noticias también conversó con Miguel Ángel Carrillo, CEO de la compañía, quien reveló por qué tuvieron interés en él.

“Es un artista que tiene un gran desarrollo. Trueno es uno de los artistas -junto a Wos- que tienen un gran performance a largo plazo, entonces, apostamos por él como carta de presentación propia y sabemos que dará la talla”, comentó.

Para Carrillo, fue importante traer al freestyler porque tiene un gran desarrollo, ha hecho giras de manera internacional, se presentó en Lolapalloza y Perú no se podía quedar atrás. Además, el Plaza Arena ha sido escogido porque estará al nivel del mencionado cantante.

“Trueno tenía una carrera ganada y la idea de este show era no bajarle ese nivel. Es un escenario de 19 metros con varias tarimas, no es un show mediano. Este stage es pensado y elaborado netamente para él. Este lugar generará buena experiencia y brindará buenas condiciones tanto para el público como para el artista”.

El 23 de abril estará lleno de energía tal y como Trueno tiene acostumbrados a sus fanáticos. Con un show de dos horas, el argentino cantará sus mejores temas y también estará Pedro Peligro, su padre, quien lo ha acompañado en toda su carrera. Como la escena argentina tiene mucha presencia en Perú, WorkShows está detrás de otro grande. “Estamos detrás de Wos, esperen novedades”.

