Gerardo Fernández, hijo del legendario cantante Vicente Fernández, habló sobre los últimos días de su padre. | Fuente: Deezer

A casi una semana de producida, la muerte de Vicente Fernández sigue dando que hablar. En esta oportunidad, fue su hijo Gerardo quien se refirió a los días que su padre pasó internado en un hospital de México.

“Se especularon muchas cosas, pero solo la familia sabía cómo estaba mi papá en realidad. Fue una pesadilla, pero él le echó muchas ganas. Luchó hasta el final”, expresó Gerardo Fernández, hermano mayor de Alejandro, en una entrevista con TVyNovelas.

Como ya es de conocimiento público, el legendario cantante y actor Vicente Fernández pasó sus últimos cuatro meses de vida en el hospital Country 2000. Dos días antes de su deceso, sufrió una recaída que lo llevó al área de cuidados intensivos.

Gerardo Fernández también señaló que los restos de su padre descansan en el rancho “Los 3 Potrillos”, de propiedad de su familia, y que pronto podrán ser visitados por los seguidores del “Charro de Huentitán”. “Estará abierto para toda la gente que quiera venir a conocer el rancho "Los 3 Potrillos", que es la casa de toda la gente que lo quiso”, señaló.

Alejandro Fernández da su primer concierto y rompe en llanto

No pudo aguantar las lágrimas. Tras dar su concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara, el cantante Alejandro Fernández se dirigió a su público y habló un poco sobre cómo ha estado su familia desde la muerte de su progenitor.

“Ha sido muy larga la espera. Muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido. Esta noche los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos una, que nos llene de alegría y de mucho orgullo”, comentó Alejandro Fernández.

“Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue aquí, en el Auditorio Telmex. Celebremos hoy su vida, con un aplauso que llegue hasta el cielo”, dijo mientras comenzó a llorar. Para continuar con su show, fue su hijo Alex quien cantó “El tiempo no perdona”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.