La fallecida cantante Whitney Houston "volverá a la vida" a través de una tecnología. | Fuente: AFP

La tecnología puede traernos de vuelta a la “vida”. Whitney Houston ofrecerá un tour de conciertos íntimos y personales a través de un holograma. Después de ocho años de su muerte, la cantante volverá a los escenarios gracias a una tecnología que interpretará los temas más famosos de su carrera artística.

La primera parada de “An Evening With Whitney” será Sheffield, en Reino Unido, y continuará por otros países de Europa, Estados Unidos y México. Desde hace unos meses, el equipo detrás del tour ha estado ensayando las presentaciones de la artista en Los Ángeles.

Según Pat Houston, representante y cuñada de Whitney, estos conciertos íntimos fueron un proyecto que la artista quiso llevar a cabo antes de fallecer. “Hablamos con ella sobre hacer Whitney Unplugged o algún tipo de Tarde con Whitney, y esa fue su idea. Es un sueño hecho realidad. Así que esa será la producción”, contó a Rolling Stone.

En esa misma línea, aseguró que su familia está emocionada de ver estos conciertos hechos realidad, luego de cinco años de haber dado la aprobación para realizar el tour. “Esto es algo que ella quería hacer y me emociona verlo, porque está muy cerca de lo que quería. Lo único que falta es ella, físicamente”, dijo.

El holograma de Whitney Houston cantará sus temas más emblemáticos como “I will always love you” o “I Wanna Dance With Somebody”, los cuales la llevaron al estrellato a nivel mundial. Además, la tecnología no será lo único presente en el escenario, ya que habrá una banda y bailarines reales acompañándola en los conciertos.

“La gente había olvidado lo fantástica que era. Sus problemas personales impidieron recordar a sus seguidores lo que verdaderamente les había enamorado de ella cuando la escucharon por primera vez”, agregó Pat Houston.

Esta no es la primera vez que se “revive” a personas a través de esta avanzada tecnología. Durante los Billboard, en el 2014, Michael Jackson pudo aparecer cantando y bailando ante el público, gracias a un holograma, y Coachella pudo “traer de vuelta” al fallecido rapero Tupac en el 2012.